Lita Pezo conmovida por cantarle al papa León XIV en Pucallpa: "Estoy muy emocionada"

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En entrevista con Exitosa, la cantante Lita Pezo compartió su emoción por participar en la misa del papa León XIV en Pucallpa. La artista reveló que estará a cargo del salmo responsorial durante la celebración religiosa y que le cantará al sumo pontífice junto a más de 200 voces ucayalinas.

Ensayos con el coro diocesano y sentimiento de fe amazónica

La artista nacional ya se encuentra instalada en la región Ucayali ultimando los detalles musicales junto a los integrantes de la agrupación litúrgica local, destacando el ambiente de recogimiento y entusiasmo que se respira previo a la llegada del obispo de Roma.

"Estoy feliz, ya me encuentro en Pucallpa a punto de ensayar junto al coro del Vicariato Apostólico de Pucallpa donde estamos todos muy emocionados con mucha fe con mucha devoción", expresó su sentir.

De igual manera, la cantante subrayó el orgullo que representa para ella formar parte de esta ceremonia en su condición de representante artística del oriente peruano, resaltando la unión espiritual de todos los pobladores que aguardan la palabra del santo padre.

"Son más de 200 voces ucayalinas que estamos uniendo nuestras voces en oración con mucha fe; estoy realmente muy contenta de sumar también de alguna manera como hija amazónica en este momento histórico para Pucallpa, para todos los fieles que estamos esperando una bendición, un mensaje de esperanza de nuestro querido papa León", indicó.

Participación litúrgica y presentación artística en la ceremonia

Además de su rol principal en la liturgia de la Palabra con la interpretación del salmo responsorial al inicio de la celebración, Lita Pezo indicó que tendrá una intervención artística durante el desarrollo de la jornada religiosa, reafirmando que se encuentra sumamente emocionada por la oportunidad brindada.

La preparación musical contempla un repertorio cuidadosamente ensayado junto a las más de 200 voces ucayalinas del Vicariato Apostólico de Pucallpa, buscando transmitir la identidad cultural y el fervor religioso de la Amazonía ante la presencia del líder de la Iglesia católica.

De este modo, la presencia de la intérprete nacional se suma a los preparativos finales que vive la ciudad de Pucallpa para recibir a miles de peregrinos y ofrecer una bienvenida llena de música, oración y devoción popular.

En ese sentido, el papa León XIV contará con el acompañamiento musical de Lita Pezo y el coro regional durante su esperada celebración eucarística en Pucallpa, marcando un encuentro histórico de fe y cultura para toda la Amazonía peruana.