Actualidad
¡Histórico momento!

Papa León XIV bendice la imagen del Señor de los Milagros en El Vaticano: "Saludo a aquellos por realizar la procesión"

El papa León XIV bendijo la sagrada imagen del Señor de los Milagros en la plaza San Pedro, antes fieles peruanos que cargaron la sagrada imagen a la casa de la Iglesia Católica.

Papa León XIV al encuentro del Señor de los Milagros.
Papa León XIV al encuentro del Señor de los Milagros. Vatican News

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/10/2025

En un histórico encuentro en la plaza San Pedro, el papa León XIV bendijo a la sagrada imagen del Señor de los Milagros frente a miles de fieles de todas partes del mundo que se hicieron presente en la Ciudad del Vaticano

Tras el inicio de su pontificado en mayo último, Robert Prevost tuvo esta domingo 19 de octubre un "nuevo encuentro" con el Perú, país que lo tuvo como parte de su labor pastoral por más de 30 años.

Bendición a la imagen y sus fieles creyentes

Tras la misa de canonización de los beatos Pedro To Rot y el obispo Ignacio Choukrallah Maloyan; de las religiosas María Troncatti, Vicenza María Poloni y Carmen Rendiles Martínez; y de los laicos Bartolo Longo y José Gregorio Hernández Cisneros, el sumo pontífice se dirigió a la Hermandad del Señor de los Milagros, previo a rezar el ángelus

"Saludo a los demás peregrinos presentes, especialmente a la Hermandad del Señor de los Milagros, que celebró la tradicional procesión", expresó el líder de la Iglesia Católica.

(Noticia en desarrollo...)

