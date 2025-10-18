José Jerí rinde homenaje al Señor de los Milagros: Presidente cargó el anda de la sagrada imagen

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, portando el hábito nazareno, le rinde homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros, entregando ofrendas florales y cirios. Seguidamente, se sumó a la cuadrilla y cargó el anda del Cristo de Pachacamilla que llegó a la Plaza de Armas este sábado, 18 de octubre.

Señor de los Milagros recibe homenaje de José Jerí

¡Con fe y devoción! Este sábado se llevó a cabo el segundo recorrido procesional del Cristo Morado. Como se tenía programado, la venerada imagen, rodeada de fieles devotos y representantes de la Quinta Cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, llegó hasta el Centro de Lima; primero, hasta el frontis de la Municipalidad de Lima, donde fue recibida por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Tras concluir su participación en el municipio capitalino, el Señor de los Milagros fue recibido por José Jerí, actual mandatario del Perú, tras la vacancia de Dina Boluarte por "incapacidad moral". El presidente acompañado del premier Ernesto Álvarez y sus demás ministros de Estado y luciendo su hábito morado, se acercó a la imagen y comenzaron a cambiarles los ramos de flores y los cirios.

Posteriormente, con un semblante sereno y una actitud de tranquilidad, Jerí Oré siguió con el protocolo para rendirle homenaje al Cristo de Pachacamilla. Con apoyo de los encargados de resguardar la imagen, el presidente se agachó y seguidamente, al mando del capataz y la campanada, colocó el anda sobre sus hombros para, con paso lento, comenzar a llevarlo por una corta distancia ¡hasta los exteriores del Palacio de Gobierno!

José Jerí cargó el anda del Cristo Moreno por varios minutos, acompañado de sus ministros de Estado.

Jerí carga el anda del Cristo Moreno

Después de un breve descanso, el jefe de Estado, rodeado de una gran multitud que se apersonó hasta la Plaza de Armas para formar parte de la ceremonia religiosa, volvió a cargar el anda y esta vez llevar al Cristo Moreno hasta la puerta del patio principal de Palacio, culminando de esta manera su homenaje durante la procesión que empezó hoy, desde las 6:00 a.m. con una tradicional misa.

En la también conocida 'Casa de Pizarro', el Señor de los Milagros recibió los honores respectivos de la Guardia de Honor de Caballería Mariscal José Domingo Nieto. Hasta el momento, el presidente no ha brindado declaraciones a la prensa tras su participación en este acto de fe y devoción.

El Señor de los Milagros realizó este sábado su segundo recorrido procesional en la capital. En ese marco y al llegar a la Plaza de Armas, el presidente José Jerí se sumó a la tradicional ceremonia y como una forma de rendirle homenaje cargó el anda del Cristo de Pachacamilla para trasladarlo hasta Palacio de Gobierno.