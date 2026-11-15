Papa León XIV condena y lamenta abusos sexuales contra mujeres: "Sentimos en el alma y corazón"

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En su intervención en su encuentro con representantes de pueblos amazónicos y misioneros de Pucallpa, el papa León XIV condenó que mujeres, niñas y adolescentes sufran de violencia y abusos sexuales. Además calificó de inaceptable que muchas comunidades no tengan derecho a la salud y educación por el abandono de las instituciones.

Pide acabar con maltratos

Tras concluir una presentación artística, la cual presenció, el sumo pontífice ofreció un discurso y en uno de los temas que tocó fue la situación de violencia que padecen muchas mujeres en el país, sobre todo en la Amazonía. Apuntó contra los cómplices que permiten que esto siga ocurriendo.

"Sentimos en el alma y corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas, muchas veces por el silencio y de la complicidad de la impunidad", manifestó el vicario de Cristo.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En su intervención en el encuentro con representantes de pueblos amazónicos y misioneros de Pucallpa, el papa León XIV condenó que mujeres, niñas y adolescentes sufran de violencia y abusos sexuales. Además, calificó de inaceptable que muchas comunidades no tengan derecho a la salud y educación por el abandono de las instituciones. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 15, 2026

Hizo énfasis en que los actos corruptos fulminan la confianza entre instituciones y personas, en relación a cuando se realizan denuncias y estas no son atendidas. Además, indicó que ante esto, la presencia de la Biblia y sus mandatos deben entrar en pro de los beneficios de la sociedad mediante su palabra de salvación.

"En cada ambiente, la corrupción, la arbitrariedad, socavan la confianza fundamental en la bondad del ser humano. Pero esto hace que el evangelio irrumpa como una llamada aún más fuerte a la conversión personal y comunitaria, ofreciendo una renovada esperanza, sanación, consuelo y reparación.

Necesidades de Pucallpa en educación

Otro aspecto que el vicario de Cristo abordó fue la necesidad pedagógica de esta provincia de Ucayali, por lo que pide que las autoridades se avoquen en una mejor instrucción para sus jóvenes. Remarcó la importancia de hacer prevalecer sus lenguas originarias, sin obviar la preparación para los retos venideros.

"Trabajemos incansablemente por una educación de calidad. Que hablen sus lenguas y sepan valorar sus saberes ancestrales, sin dejar por ello de preparar a las nuevas generaciones para afrontar los grandes desafíos globales", puntualizó el sumo pontífice durante la lectura de su discurso.

Durante su discurso tras su encuentro con representantes de pueblos amazónicos en Pucallpa, el papa León XIV hizo mención de la violencia y abusos que sufren las mujeres. Al mismo tiempo, condeno que muchas veces los casos no acaban con denuncias efectivas por complicidad de la impunidad.