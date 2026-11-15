Papa León XIV quedó complacido con la riqueza cultural del Perú: ministro Beingolea revela qué le respondió

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro Alberto Beingolea señaló que el pontífice pudo apreciar diferentes manifestaciones culturales en las ciudades que formaron parte de su agenda. Entre ellas estuvieron las presentaciones musicales, los bailes tradicionales y las actividades preparadas por agrupaciones de distintas regiones.

Elencos nacionales acompañaron la visita de León XIV

El titular del Ministerio de Cultura (Mincul) explicó que se movilizaron diversas agrupaciones artísticas para mostrar la diversidad cultural peruana durante el recorrido del papa. La participación incluyó a elencos nacionales y representantes regionales que intervinieron en distintas actividades oficiales.

Entre las presentaciones destacaron la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Juvenil y el Coro Nacional, además del Coro Infantil y el Ballet Folklórico, que participó en Pucallpa. También estuvo presente la Orquesta de Cusco, que realizó una presentación en el parque arqueológico de Saqsaywaman.

Beingolea contó que, al finalizar una de las actividades, tuvo la oportunidad de conversar directamente con León XIV y preguntarle si había disfrutado de las expresiones culturales que acompañaron su visita apostólica por el territorio peruano.

"Le pregunté, humildemente, si estas muestras de la cultura peruana eran de su agrado y, por supuesto, me dijo que sí", señaló.

El ministro también destacó la participación de la población durante los desplazamientos del pontífice. En Cusco, numerosos fieles acudieron al recorrido que comprendió el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, la Plaza de Armas y el parque arqueológico de Saqsaywaman.

Papa León XIV recibió muestras culturales en varias ciudades

Las actividades culturales también estuvieron presentes en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña. En cada una de estas localidades se organizaron recibimientos y presentaciones que permitieron mostrar diferentes expresiones artísticas y tradiciones del país.

Beingolea mencionó que la visita al Cusco estuvo acompañada por una multitud que esperó al papa durante su desplazamiento. Asimismo, destacó el recibimiento de los ciudadanos y visitantes que llegaron hasta los lugares incluidos en su agenda.

Otro de los aspectos mencionados por Beingolea fue el mensaje de unidad que el papa transmitió durante sus actividades en el Perú. El ministro relacionó este llamado con la necesidad de trabajar por el bien común y afrontar los problemas que enfrenta el país.

También recordó que el pontífice hizo referencia a la lucha contra la criminalidad y a los desafíos que deberá enfrentar la población peruana. Allí, Beingolea destacó la importancia de atender el mensaje expresado durante los encuentros con las comunidades.

La visita apostólica permitió mostrar la riqueza cultural del Perú mediante la música, la danza y las tradiciones regionales. Según Beingolea, el papa León XIV manifestó su agrado por estas presentaciones, que formaron parte de las actividades organizadas durante su recorrido.