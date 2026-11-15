Señor de los Milagros recibió homenaje de la Municipalidad y cientos de vecinos de Surco

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por primera vez, el Nazareno Móvil del Señor de los Milagros hizo una parada especial en Santiago de Surco, como parte de su recorrido extraordinario hacia la Base Aérea Las Palmas, donde este lunes estará presente en la multitudinaria misa que celebrará el papa León XIV.

Cientos de vecinos se congregaron en la cuadra 2 de la avenida Surco para recibir a la sagrada imagen y rendirle homenaje. La banda de música de la Municipalidad y el Coro Polifónico de Niños Surcanos acompañaron el recibimiento con marchas procesionales e interpretaciones musicales, en un ambiente de fe y recogimiento.

Durante su permanencia frente al escenario municipal, funcionarios de la comuna encabezados por la teniente alcaldesa, Eliana Toledo Reyes, y el gerente municipal, William Marín, entregaron arreglos florales en representación corporación municipal y de la comunidad surcana.

Los asistentes también elevaron oraciones por la salud, la paz y el bienestar de las familias, especialmente por quienes enfrentan enfermedades, dificultades económicas o se encuentran lejos de sus seres queridos.

El Nazareno Móvil ingresó al distrito por el óvalo Higuereta, siguió por la Av. Tomás Marsano e ingresó a la avenida Surco.

Posteriormente, siguió su paso por Paseo de la República hasta el jirón Juan Soto Bermeo, donde ingresó por la puerta 3 a la Base Aérea Las Palmas, donde pernoctará para participar este lunes en la misa multitudinaria que celebrará el papa León XIV.