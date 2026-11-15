Papa León XIV tuvo un emotivo reencuentro con su compadre y ahijada durante su visita a Chiclayo

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV estuvo en su querida Chiclayo durante dos días en los que participó de varias actividades y visitó lugares que recordaba de su paso como obispo de su diócesis. Un momento especial fue el reencuentro que tuvo con su compadre y ahijada, al reconocer su voz y acercarse para saludarlos y darles su bendición.

Momento del reencuentro

A través de sus redes sociales, Mildred Camacho, su ahijada de bautizo, compartió un video en el que se aprecia al sumo pontífice recorriendo una pasarela y al escuchar la voz de Héctor, su padre, se detuvo para extenderle la mano. Acto seguido le preguntó por ella y al verla esbozó una sonrisa.

"Y si me preguntan cuál fue mi momento favorito, les diré cuando muchas personas que no me conocían supieron de mi vínculo con el Santo Padre, me ayudaron, se alegraron y gritaron por mí... Ver que mi padrino reconoció la voz de mi papá, verlo regresarse a preguntar por mí y no irse sin darme su bendición... tal cuál como siempre fue", publicó en Instagram.

Cabe recordar que no es la primera vez que Mildred y el vicario de Cristo se vuelven a reunir desde que fue designado como el sucesor 267 de San Pedro. En 2024 se volvieron a ver en su regreso a Chulucanas, aún como cardenal y dos años después, su progenitor le regaló un viaje a Roma, donde pudo verlo como sumo pontífice y entregarle un regalo.

Vínculo del papa León XIV con Mildred Camacho

La relación de Robert Francis Prevost con la familia Camacho se remonta a mediados de los años ochenta, cuando llegó a Chulucanas, en la región Piura, después de tres años de haberse ordenado sacerdote. Mientras se desempeñaba como vicepárroco de la Catedral de la Sagrada Familia, trabajó con Héctor Camacho, quien era monaguillo.

Regresó a los Estados Unidos y luego fue destinado a Trujillo entre 1988 y 1999. En 1996, tras el nacimiento de Mildred, Héctor le preguntó para que apadrine a su hija y le pusiera el nombre de su madre fallecida, lo que el cura aceptó, viajando a Chulucanas para participar de la ceremonia bautismal.

Uno de los reencuentros más emotivos que el papa León tuvo en su regreso a Chiclayo fue con su ahijada Mildred Camacho y su compadre Héctor. Durante una de sus actividades, el sumo pontífice logró reconocerlo y saludar a ambos entre la multitud, dejándoles su multitud antes de retirarse.