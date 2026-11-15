Pucallpa: papa León XIV pide justicia por el asesinato de líderes indígenas y cuestiona falta de acceso a servicios básicos

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un día histórico para la Amazonía peruana, el papa León XIV llegó la tarde este domingo 15 de noviembre a la ciudad de Pucallpa para cumplir con sus dos últimas actividades oficiales, antes de su retorno a Lima.

Pasada las 2:30 p. m., el santo padre arribó al Aeropuerto Internacional CAP FAP David Abensur Rengifo, proveniente desde el Cusco. Posteriormente, se dirigió al Malecón Puerto Callao, para sostener un encuentro multitudinario con los misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, donde no fue ajeno a la cruda realidad que atraviesan.

Santo padre acusa abandono de instituciones en la selva

Durante su discurso, el sumo pontífice hizo mencionó al asesinato de líderes indígenas, quienes en los últimos años vienen perdiendo la vida por defender su territorio de la tala ilegal y otros delitos. León XIV lamentó esta realidad latente, exigiendo justicia por las desapariciones.

"Lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado (...) en los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", expresó el pontífice.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En su intervención en su encuentro con representantes de pueblos amazónicos y misioneros de Pucallpa, el papa León XIV lamentó el asesinato de líderes indígenas y señaló que la sangre de ellos clama a Dios y reclama justicia. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Papa León XIV condena y lamenta abusos sexuales contra mujeres: "Sentimos en el alma y corazón" November 15, 2026

Del mismo, el papa León XIV se pronunció sobre la falta de acceso a los servicios básicos en la selva, principalmente a la salud y educación, acusando, además, el abandono de las instituciones en esta parte del Perú para atender, en otros temas flagelos, la violencia hacia las mujeres.

"Sentimos en el alma y en el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad. En cada ambiente, la corrupción y la arbitrariedad socavan la confianza fundamental en la bondad del ser humano", señaló.

Ofrecerá multitudinaria misa en la Videnita para luego regresar a Lima

Como parte de su agenda establecida, el santo padre ofrecerá desde las 4:45 p. m. una nueva multitudinaria misa en nuestro país, esta vez en la Videnita de Pucallpa, donde se tiene previsto una concurrencia de más de 40 000 personas.

Una vez culminado el acto litúrgico, León XIV se despedirá a las 7:05 p. m. de la ciudad, para arribar a la Base Aérea del Callao una hora después. El pontífice descansará nuevamente en la Nunciatura Apostólica en Jesús María, para ofrecer mañana, lunes 16, su esperada misa en la Base Aérea de Las Palmas ante más de un millón de personas.

Cabe precisar que, el secretario general de la visita del santo padre al Perú, padre Juan Bytton, anunció que las personas que no lograron registrarse en la plataforma Ticketmaster también podrán solicitar su ingreso al recinto presentando su DNI.

De esta manera, más peruanos tendrán mayor posibilidad de ser parte de este histórico acontecimiento. Previamente, el papa León XIV visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y en la tarde partirá al Vaticano.