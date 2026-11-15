¡Orgullo nacional! Selección peruana de surf obtiene boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú ganó este domingo la competición masculina por equipos del Mundial de Surf de la Asociación Internacional de Surf (ISA), celebrada en la playa peruana de Punta Rocas, y logró un cupo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Dominio local y podio histórico en Punta Rocas

El australiano Ethan Wing se alzó con la medalla de oro al ganar la final con una puntuación de 19,17 puntos, por delante holgadamente de los peruanos Lucca Mesinas (13,33) y Miguel Tudela (11,53), que fueron segundo y tercero, respectivamente.

Wing frustró las esperanzas de Perú de tener un campeón nacional en la división individual, pero los anfitriones del torneo obtuvieron el objetivo principal al asegurar el cupo en juego para la máxima cita multideportiva de Los Ángeles 2028.

El surfista Hans Odriozola, de 18 años, nacido en la ciudad española de San Sebastián pero competidor bajo bandera alemana, quedó en el cuarto y último lugar de la final con una puntuación de 10,34 en una serie disputada bajo altas exigencias técnicas.

El desempeño colectivo de la blanquirroja demostró el alto nivel competitivo de sus atletas en las rompientes nacionales, consolidando el trabajo de formación y estrategia que se venía planificando de cara a este trascendental certamen internacional.

🌊🇵🇪 ¡𝗣𝗘𝗥𝗨 𝗛𝗔𝗖𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗥𝗙! ¡Dos peruanos en el podio y un cupo olímpico para nuestro país! Lucca Mesinas se consagró subcampeón mundial y Miguel Tudela obtuvo la medalla de bronce en los ISA World Surfing Games Perú 2026. https://t.co/H4Nezt4xWm November 15, 2026

Escenario internacional y figuras de talla mundial en la costa peruana

El mundial de surf de la ISA se celebró del 6 al 16 de noviembre en la playa de Punta Rocas, situada a unos 50 kilómetros al sur del centro histórico de Lima, la misma sede donde el próximo año tendrán lugar las pruebas de este deporte en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El campeonato reunió a un total de 239 competidores provenientes de 53 países diferentes, transformando el litoral peruano en el epicentro absoluto del surf global durante más de una semana de intensa actividad deportiva.

Entre los participantes destacados figuraron varias figuras mundiales de la disciplina, tales como el brasileño Ítalo Ferreira, la estadounidense Carissa Moore y el francés Kauli Vaast, quienes aportaron un nivel competitivo excepcional a las series eliminatorias.

La organización impecable del evento y las óptimas condiciones de las olas en Punta Rocas reafirmaron la capacidad del país para albergar eventos de jerarquía mundial, proyectando una imagen positiva y consolidando su tradición náutica ante la comunidad internacional.

En ese sentido, la selección peruana demostró que el talento y la constancia son claves para alcanzar la gloria deportiva, abriendo un camino de ilusión para las futuras generaciones que sueñan con representar al país en el podio olímpico.