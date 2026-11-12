Esposo de Estrella Torres aparece en aplicación de citas, pero culpa a la IA: "Estoy casado, es fake"

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kevin Salas, esposo de Estrella Torres, quedó envuelto en una polémica luego de que el programa de Magaly Medina revelara un supuesto perfil suyo en Badoo, una conocida aplicación de citas. El empresario negó utilizar este tipo de plataformas y atribuyó la aparición de su cuenta a un posible montaje realizado con inteligencia artificial. Por su parte, la cantante también rechazó las sospechas.

¿Kevin Salas busca pareja en apps?

La investigación televisiva comenzó luego de que una seguidora compartiera información sobre el registro. Ante ello, el equipo periodístico creó una cuenta con el perfil de una mujer para comprobar si encontraba al supuesto usuario. Durante la búsqueda, los reporteros localizaron una cuenta que utilizaba el segundo nombre de Kevin, Rafael, y que incluso habría enviado un me gusta para conseguir un match.

Uno de los detalles que llamó la atención de Magaly Medina fue que el perfil aparecía verificado. Según explicaron en el programa, Badoo cuenta con un procedimiento de comprobación biométrica para validar la identidad de sus usuarios. Sin embargo, cuando fue consultado telefónicamente, Kevin negó estar detrás de la cuenta y sostuvo que las imágenes podrían haber sido manipuladas mediante inteligencia artificial.

"No, yo no buso ningún aplicativo, yo estoy casado, tú sabes, eso es fake, yo no uso aplicativo (...) Puede ser con un video con una foto de inteligencia artificial, ahora hay tanta tecnología", expresó.

Además, el esposo de la cantante defendió su matrimonio y aseguró que mantiene una relación de cinco años con ella, de los cuales tres corresponden a su etapa como esposos. También señaló que ambos comparten gran parte de sus actividades y que Estrella nunca habría encontrado algo extraño en sus conversaciones.

Estrella respalda la versión de su esposo

Por su parte, la exintegrante de Corazón Serrano respaldó la versión de su pareja y aseguró que no era la primera vez que alguien intentaba hacerse pasar por él. Según contó, anteriormente una amiga le mostró conversaciones de un supuesto Kevin, pero logró comprobar que se trataba de otra persona.

"No es la primera vez que me pasa (...) Incluso Kevin denunció por medio de sus redes sociales porque ese patita tiene años, también le ha escrito a una amiga mía", dijo la cantante de cumbia.

No obstante, el reportero de Magaly Medina aclaró que aquel antecedente no involucró a Badoo y que las fotografías del perfil investigado esta vez sí correspondían al empresario. Pese a ello, Estrella reafirmó su confianza en su esposo y descartó públicamente cualquier sospecha sobre su relación.