Oficializan autorización de viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China para participar en APEC

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Senado de la República oficializó la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori salga del territorio nacional del 15 al 21 de noviembre, con el objetivo de participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrollará en la ciudad de Shenzhen, China.

Resolución legislativa oficializa viaje de Keiko Fujimori a China

La medida fue establecida mediante la Resolución Legislativa N.º 32747, publicada en el marco de las disposiciones constitucionales y legales que regulan los viajes de la jefa de Estado al extranjero. El documento precisa que la solicitud presidencial contó con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y recibió la autorización correspondiente del Senado.

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