RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Nueva resolución

Oficializan autorización de viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China para participar en APEC

Tras aprobar el viaje por el senado, este 12 de noviembre se emitió una resolución que oficializa el viaje de Keiko Fujimori a China para participar en APEC y sostener reunión con Xi Jinping.

Autorizan viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China
Autorizan viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China (Difusión)

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/11/2026

Síguenos en Google News Google News

El Senado de la República oficializó la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori salga del territorio nacional del 15 al 21 de noviembre, con el objetivo de participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrollará en la ciudad de Shenzhen, China.

Resolución legislativa oficializa viaje de Keiko Fujimori a China

La medida fue establecida mediante la Resolución Legislativa N.º 32747, publicada en el marco de las disposiciones constitucionales y legales que regulan los viajes de la jefa de Estado al extranjero. El documento precisa que la solicitud presidencial contó con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y recibió la autorización correspondiente del Senado.

En desarrollo...

Canciller Espá asumiría el costo político por la ausencia de Keiko Fujimori en la despedida de León XIV, advierte experto
Lee también

Canciller Espá asumiría el costo político por la ausencia de Keiko Fujimori en la despedida de León XIV, advierte experto

Keiko Fujimori irá a China y Japón: Senado autoriza viaje de la presidenta del 15 al 21 de noviembre
Lee también

Keiko Fujimori irá a China y Japón: Senado autoriza viaje de la presidenta del 15 al 21 de noviembre

Temas relacionados APEC China Keiko Fujimori resolución legislativa

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA