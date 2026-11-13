Papa León XIV dedica emotivo mensaje a Chiclayo tras su multitudinaria misa: "¡Qué alegría volver!"

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV compartió un mensaje de agradecimiento a Chiclayo durante su visita a Lambayeque, luego de presidir una multitudinaria misa en las Pampas de Pimentel. El pontífice recordó su vínculo con esta ciudad y agradeció las muestras de cariño recibidas por los fieles.

León XIV agradece el cariño de los fieles de Chiclayo

El regreso del santo padre a Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa, estuvo acompañado por una celebración eucarística que congregó a miles de personas. Tras el encuentro, el pontífice dedicó sus primeras palabras mediante sus redes sociales a quienes llegaron para recibirlo y participar de la misa.

Allí, el papa expresó la alegría que le produjo reencontrarse con la comunidad lambayecana. Además, agradeció las muestras de afecto, el respaldo y las oraciones que recibió durante el tiempo que permaneció alejado de esta región del norte peruano.

"¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", señaló.

El papa también hizo una mención especial a las personas que han rezado por su salud durante los momentos difíciles que atravesó. Según explicó, el apoyo de los creyentes ha sido importante durante esta etapa y agradeció que continúen acompañándolo mediante sus oraciones.

"Gracias por su cariño, apoyo y oraciones", sostuvo.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el papa León XIV compartió un mensaje muy emotivo en el que calificó su llegada a su querido Chiclayo como "una bendición" y agradeció a su población por el cariño, apoyo y oraciones para él. Sin duda alguna, Robert Prevost es un chiclayano más y lleva a la ciudad en su corazón. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

Asimismo, el pontífice recordó los años que estuvo cerca a la comunidad católica de Chiclayo con su labor episcopal. Al observar a los asistentes reunidos en las Pampas de Pimentel, señaló que sus rostros le despertaron un sentimiento de gratitud hacia Dios por las personas que han formado parte de su vida religiosa.

"Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal", recordó.

¿Qué pidió el papa León XIV a los chiclayanos?

El santo papa también se refirió a la relación que mantiene con los fieles de la región Lambayeque. Aseguró que continúa teniéndolos presentes en sus oraciones y reiteró su pedido para que no dejen de acompañarlo espiritualmente durante su servicio al frente de la Iglesia católica.

¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes. Gracias por su cariño, apoyo y oraciones. Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal. Los tengo muy presentes en mis plegarias; también les pido que sigan orando por mí. #ViajeApostólico #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 13, 2026

El pedido estuvo acompañado de una referencia a su responsabilidad religiosa y al deseo de continuar cumpliendo su misión pastoral. El pontífice solicitó que Jesucristo le conceda la gracia necesaria para seguir fortaleciendo la fe de sus hermanos.

De esta manera, el regreso del papa León XIV a Chiclayo estuvo marcado por sus palabras de agradecimiento a los fieles, el recuerdo de su ministerio episcopal y el pedido de continuar rezando por él. El pontífice volvió a expresar su cercanía con la comunidad que lo recibió en Lambayeque.