"¡El papa es chiclayano!": fieles aclamaron a León XIV entre muestras de profundo cariño en Chiclayo

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

El fervor y la devoción de la feligresía lambayecana se hicieron sentir con fuerza durante la histórica visita del papa León XIV a Chiclayo. Miles de asistentes que abarrotaban las Pampas de Pimentel estallaron en aplausos y emotivas arengas para aclamar al sumo pontífice, destacando con orgullo el especial vínculo que el obispo de Roma mantiene con esta ciudad norteña tras haber ejercido como su pastor durante ocho años.

Agradecimiento del obispo de Chiclayo y el vínculo con el papa

El obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Edgardo Farfán Córdova, emitió profundas palabras de agradecimiento al papa León XIV durante el desarrollo de la ceremonia eucarística. Las expresiones del representante eclesial reflejaron el sentir de toda una comunidad congregada para celebrar el reencuentro con el pontífice.

"Hoy hemos tenido la gracia de sentirnos profundamente como Iglesia en torno al sucesor de Pedro. Su presencia santo padre es un regalo de Dios", indicó.

En esa misma línea, el prelado enfatizó el lazo histórico y espiritual que une al obispo de Roma con la jurisdicción lambayecana. El recibimiento institucional combinó la solemnidad litúrgica con la calidez propia de la capital de la amistad.

"Chiclayo, la ciudad de la amistad le abre las puertas de su casa y sobre todo las puertas de su corazón; esta es su querida Diócesis, aquella que usted conoció y sirvió con generosidad y cercanía", detalló el obispo.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡El cariño de Chiclayo se hizo sentir! Fieles emocionados aclamaron al papa León XIV entre aplausos, cánticos y arengas, destacando con orgullo el vínculo del Santo Padre con esta ciudad. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j November 13, 2026

Clamor popular y emoción del santo padre en las Pampas de Pimentel

La masiva concentración en la explanada se convirtió en una verdadera fiesta de fe donde los cánticos juveniles y las expresiones de identidad regional resonaron con fuerza durante toda la jornada. En todo el recinto se escuchaba con entusiasmo la conocida consigna:

"¡Esta es la juventud del papa!", repetida reiteradas veces por los fieles.

El fervor popular también se manifestó a través de muestras de orgullo local que recordaban el paso del pontífice por tierras norteñas antes de su designación en el Vaticano. Con frases como "¡El papa es chiclayano!", los asistentes reafirmaron la cercanía fraterna que caracteriza su relación con el líder católico.

Ante estas muestras desbordantes de cariño y alegría colectiva, el papa León XIV se veía sumamente emocionado, respondiendo con gestos de agradecimiento y bendiciones a la multitud que lo aclamaba desde cada rincón del estrado y la explanada.

En ese sentido, el papa León XIV experimentó de primera mano el caluroso respaldo de la feligresía chiclayana, consolidando una jornada inolvidable de fe y reencuentro en las Pampas de Pimentel.