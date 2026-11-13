Ministro Luis Dyer y comitiva del Minsa sufren accidente vehicular durante jornada de supervisión en Amazonas

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La comitiva oficial del ministro de Salud, Luis Dyer, sufrió un accidente de tránsito este viernes 13 de noviembre en Amazonas, durante una jornada de supervisión. El hecho dejó daños materiales y algunos integrantes de la delegación con lesiones leves, según informó el Ministerio de Salud mediante un comunicado difundido por su Oficina General de Comunicaciones.

Minsa confirma lesiones leves y daños materiales

En su pronunciamiento, el Ministerio de Salud confirmó que el accidente dejó daños materiales y lesiones leves en algunos integrantes de la comitiva. Los afectados fueron trasladados a un hospital, donde el ministro Luis Dyer fue auxiliado o trasladado a un establecimiento de salud, al igual que sus acompañantes.

🔴 #MinsaInforma https://t.co/9ffrjOEOg1 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 13, 2026

Accidente durante el recorrido de supervisión

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:00 a. m. en la carretera Fernando Belaúnde Terry, específicamente en el tramo que conecta Bagua Grande con Pedro Ruiz. La delegación se desplazaba por esta vía como parte de las actividades de supervisión del titular del sector en la región.

Heridos fueron atendidos y están fuera de peligro

El Minsa aseguró que las personas lesionadas recibieron asistencia en un hospital. Sin embargo, no indicó el nombre del establecimiento ni brindó información sobre posibles altas médicas o la continuidad de la jornada de supervisión.

Hasta el momento, no se han comunicado las causas del accidente ni el número de heridos. La información oficial disponible confirma que las lesiones reportadas son leves.