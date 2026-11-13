Choque entre autobús y camión dejó al menos 24 muertos y varios heridos: investigan accidente en la India

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El choque frontal entre un autobús y un camión dejó un saldo preliminar de al menos 24 muertos y varios heridos. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al accidente en la India.

Tragedia en la India tras choque de camión y autobús

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la India ha generado conmoción este viernes 13 de noviembre. De acuerdo a los últimos reportes, por la tarde de hoy, se registró un aparatoso choque frontal entre un camión y un autobús de pasajero en el estado de Assam.

El comisionado del distrito de Golaghat, Biswajit Phukan, señaló a la agencia local PTI que el incidente vial ocurrió en una carretera cercana al Parque Nacional de Kaziranga, un popular destino turístico para el avistamiento de rinocerontes de un solo cuerno.

"Alrededor de las 16.40 (hora local) nos llegó la noticia de que se había producido un accidente en la zona de Rangajan, en el que habían colisionado frontalmente un vehículo de pasajeros y un camión contenedor (...) Las víctimas están siendo identificadas. Según se informa, algunos de ellos son de la zona de Nagaon y cinco son de la zona de Samaguri", expresó.

Reporte preliminar de víctimas tras el accidente en Assam

El comisionado del distrito de Golaghat, Biswajit Phukan, reveló que el choque frontal entre el autobús y el camión dejó un saldo preliminar de 24 muertos y 11 heridos, entre ellos, menores de edad, quienes fueron trasladados al hospital universitario de Jorhat, sin que por el momento se conozca su estado de salud.

Al tener conocimiento de la magnitud de la tragedia, el jefe de Gobierno de Assam, Himanta Biswa Sarma, a través de su cuenta oficial de X, expresó el dolor que siente por el accidente y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

"Nuestra máxima prioridad ahora es garantizar que los heridos reciban la mejor atención médica posible, sin demora", escribió. Por su parte, Atul Bora, ministro de desarrollo rural de Assam, sostuvo que varios de los fallecidos son estudiantes universitarios, pero aún no han sido identificados públicamente.

I am deeply distressed by the tragic accident in Kaziranga earlier today. The scale of this loss has shaken all of us, and my heart goes out to every family that has lost a loved one. No words can ease their pain, but I want them to know that they are not alone. All of Assam stands with them in this hour of grief. Our foremost priority now is to make sure the injured receive the best possible medical care without delay. Hon'ble Minister Shri @ATULBORA2 is at the site and personally overseeing the relief arrangements. I pray for the swift recovery of the injured and for strength for the bereaved families. Lee también Choque de trenes en Egipto deja siete muertos y 125 heridos: detienen a dos funcionarios ferroviarios November 13, 2026

Investigan las causas del accidente en la India

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes. Entretanto, los equipos de rescate y los servicios de emergencia participaron en las labores de auxilio a los afectados, mientras se conocían nuevos detalles sobre la magnitud de la tragedia.

Es así como una nueva tragedia en una carretera de la India ha generado conmoción a nivel internacional: el choque frontal entre un autobús y un camión dejó al menos 11 heridos y 24 muertos.