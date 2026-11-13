Segunda vuelta regional: JNE vigila impresión de más de 13 millones de cédulas

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscaliza la impresión de las cédulas que serán utilizadas en la segunda vuelta regional del domingo 6 de diciembre. La supervisión busca verificar que el material producido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cumpla con las características técnicas y las disposiciones electorales para los comicios en quince regiones.

Vigilancia durante las veinticuatro horas

Los monitores operativos de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales desarrollan una vigilancia permanente, organizada en tres turnos. El primero funciona de siete de la mañana a tres de la tarde; el segundo, hasta las once de la noche; y el tercero, hasta las siete de la mañana.

Durante estas jornadas, el personal verifica que las cédulas correspondan a las especificaciones establecidas en el catálogo de materiales aprobado por la ONPE. Esta revisión acompaña el proceso de producción y permite comprobar las condiciones del material electoral.

Control de impresión y despacho

La fiscalización comprende la impresión, el corte, las líneas de modulado, el control de calidad y el despacho. También incluye el envío de las cédulas al almacén de la ONPE, ubicado en Lurín, antes de su distribución a las circunscripciones participantes.

El JNE señaló que estas acciones forman parte de su labor fiscalizadora durante la Segunda Elección Regional 2026. Su intervención está orientada a garantizar el cumplimiento estricto de la normativa electoral en las etapas de preparación de los documentos.

Distribución desde el veinte de noviembre

Está prevista la impresión de 13´111,007 cédulas de sufragio. Cada documento contará con un código de barras que facilitará la identificación del lugar donde será utilizado durante la votación.

La distribución comenzará el 20 de noviembre hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales de las quince regiones convocadas. Estas dependencias recibirán el material correspondiente para avanzar con la organización de la jornada.

La segunda vuelta permitirá elegir a gobernadores y vicegobernadores donde ninguna organización política superó el treinta por ciento de los votos válidos. Con esta supervisión, los organismos electorales continúan los preparativos para la votación de diciembre.