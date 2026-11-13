Cerca de un millón de fieles recibieron al papa León XIV en las Pampas de Pimentel en Chiclayo

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

Cerca de un millón de fieles recibieron este viernes 13 de noviembre al papa León XIV en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, en el marco de su histórica visita apostólica al norte del país. El sumo pontífice ingresó a la explanada y recorrió en papamóvil los diversos cuadrantes del recinto mientras la multitud aguardaba su bendición bajo un intenso sol.

Arribo a Chiclayo y traslado protocolar hacia Pimentel

El pontífice aterrizó alrededor de las 9:15 a. m. en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo. Allí participó en una breve recepción protocolar encabezada por autoridades civiles y eclesiásticas antes de iniciar su traslado oficial hacia Pimentel, escenario elegido para la misa multitudinaria de su visita a la región Lambayeque.

Tras la bienvenida inicial, un vehículo cerrado llevó al papa León XIV por zonas estratégicas de La Victoria, Monsefú y Santa Rosa, además de transitar por la avenida Mariscal Castilla. La comitiva oficial avanzó bajo un estricto operativo de seguridad dispuesto para garantizar la fluidez del desplazamiento entre la base aérea y el recinto de la celebración eucarística.

El primer tramo del recorrido terrestre no se realizó en papamóvil por medidas logísticas. Ese vehículo panorámico quedó reservado exclusivamente para el ingreso directo a las Pampas de Pimentel, punto donde se concentraron cientos de miles de fieles que habían llegado desde Chiclayo, otras localidades de Lambayeque y distintas regiones del país.

Recorrido en papamóvil, fervor popular y vínculo histórico

Una vez dentro de la explanada, León XIV abordó el papamóvil y comenzó un extenso recorrido por los sectores habilitados para los asistentes. A ambos lados del paso del pontífice, la multitud levantaba las manos, saltaba y sostenía carteles de bienvenida, mientras varias familias elevaban a sus niños para que pudieran ver al santo padre y recibir su saludo cercano.

De acuerdo con las cifras oficiales difundidas por la Santa Sede, el Vaticano informó que cerca de un millón de personas asistieron a la multitudinaria misa presidida por el papa León XIV en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.

El Vaticano informó que 500.000 personas asistieron a la Misa del Papa León XIV en Las Palmas de Pimentel, en Chiclayo, donde la temperatura alcanzó los 32 °C. ¡Impresionante el amor y la devoción de los chiclayanos! Sigue nuestra cobertura del Papa León en Uruguay, Argentina y Perú en https://t.co/NlWW7lurZt y mira todos los videos completos de todos sus eventos en https://t.co/3w2upEIaDd Visita https://t.co/C22cpEHHYN y descarga GRATIS el nuevo libro electrónico de EWTN: "En oración por nuestro Santo Padre, Papa León XIV". — EWTN News Español (@aciprensa) November 13, 2026

Esta jornada adquirió un significado muy especial para la población local, ya que antes de asumir el pontificado, León XIV fue obispo de esa diócesis entre 2015 y 2023, periodo en el que acompañó directamente a parroquias y comunidades de la región.

En ese sentido, el papa León XIV protagonizó un emotivo reencuentro con su antigua diócesis ante cerca de un millón de asistentes, consolidando una de las concentraciones religiosas más masivas registradas en la historia reciente del norte peruano.