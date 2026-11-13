Papa León XIV dedica emotivo mensaje a Chiclayo tras su multitudinaria misa: "¡Qué alegría volver!"

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El papa León XIV compartió un mensaje de agradecimiento a Chiclayo durante su visita a Lambayeque, luego de presidir una multitudinaria misa en las Pampas de Pimentel. El pontífice recordó su vínculo con esta ciudad y agradeció las muestras de cariño recibidas por los fieles.

León XIV agradece el cariño de los fieles de Chiclayo

El regreso del santo padre a Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa, estuvo acompañado por una celebración eucarística que congregó a miles de personas. Tras el encuentro, el pontífice dedicó sus primeras palabras mediante sus redes sociales a quienes llegaron para recibirlo y participar de la misa.

Allí, el papa expresó la alegría que le produjo reencontrarse con la comunidad lambayecana. Además, agradeció las muestras de afecto, el respaldo y las oraciones que recibió durante el tiempo que permaneció alejado de esta región del norte peruano.

"¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", señaló.

El papa también hizo una mención especial a las personas que han rezado por su salud durante los momentos difíciles que atravesó. Según explicó, el apoyo de los creyentes ha sido importante durante esta etapa y agradeció que continúen acompañándolo mediante sus oraciones.

"Gracias por su cariño, apoyo y oraciones", sostuvo.

Asimismo, el pontífice recordó los años que estuvo cerca a la comunidad católica de Chiclayo con su labor episcopal. Al observar a los asistentes reunidos en las Pampas de Pimentel, señaló que sus rostros le despertaron un sentimiento de gratitud hacia Dios por las personas que han formado parte de su vida religiosa.

"Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal", recordó.

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