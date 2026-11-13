Reniec suspenderá atención en oficinas de Lima y Callao el 16 de noviembre por visita del papa León XIV

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Debido a que el Gobierno declaró el lunes 16 de noviembre como día no laborable compensable, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), informó que suspenderá la atención en sus oficinas de Lima y Callao. Esto con motivo del último día de la visita apostólica del papa León XIV.

Por disposición del Ejecutivo

A través del Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, el Ejecutivo estableció el próximo lunes, día en el que el sumo pontífice oficiará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas en Surco. Esta liturgia marcará además la última actividad pública, antes de la despedida oficial y su partida vía aérea hacia Roma.

Ante ello, la institución compartió un comunicado en el que da a conocer que la atención al público se suspenderá en todas sus oficinas de la capital y el primer puerto. No obstante, esto se reanudará con normalidad el martes 17 de noviembre, con sus horarios habituales en cada una de sus sedes.

📌 #NotaDePrensa | El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informa a la ciudadanía que este lunes 16 de noviembre no atenderá en sus centros de atención de Lima, debido a la declaración de día no laborable compensable dispuesta por el Gobierno con motivo de la visita del papa León XIV al Perú. ✅ La medida se estableció mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR. ✅ Reniec retomará laatención presencial el martes 17 de noviembre, en los horarios habituales de cada sede. Mayores detalles aquí: https://t.co/rpghdseF4m — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 13, 2026

El Reniec le recomienda a la ciudadanía que tenía previsto realizar algún trámite o recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) en Lima Metropolitana y el Callao, reorganizarse y programarlo para una nueva fecha. Del mismo modo, indica que ante cualquier duda sus redes sociales están habilitadas, así como la línea Aló Reniec, llamando al 315 4000 (anexo 1900).

La entidad precisa que los trámites virtuales sí podrán ejecutarse el día no laborable a través de su web institucional. También podrán hacer consultas sobre el estado del DNI, rectificación de domicilio, estado civil, entre otros.

Último día del papa en Perú

El vicario de Cristo regresará el próximo domingo por la noche a la capital tras su travesía por Chiclayo, Cajamarca, Cusco y que culminará en Pucallpa. Al día siguiente visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (08:30 a.m.).

A las 10:30 a.m. oficiará la misa multitudinaria en Las Palmas y a la 1:15 p.m. está prevista la ceremonia de despedida, en la que como se recuerda, la presidenta Keiko Fujimori no estará por su viaje a China y Japón. Finalmente, el sumo pontífice abandonará el país desde la Base Aérea del Callao media hora después.

Con motivo de la visita del papa León XIV al Perú, el Reniec informó que suspenderá la atención el lunes 16 de noviembre en todas sus oficinas de Lima y Callao, por ser un día no laborable compensable. Ante ello, recomienda a los ciudadanos a reprogramar sus actividades para recoger el DNI o realizas otros trámites.