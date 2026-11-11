'Vigilia de los jóvenes' con León XIV en el Estadio Nacional: horarios, accesos y objetos prohibidos

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Estadio Nacional recibirá este jueves 12 de noviembre a miles de jóvenes para participar en la vigilia con el papa León XIV. La jornada incluirá música, danza, oración y testimonios antes del encuentro central con el pontífice, pactado para las 6:00 p.m. La organización estableció controles de seguridad y requisitos especiales para los adolescentes.

Horarios y requisitos para ingresar

Las puertas del recinto abrirán desde las 11:00 a.m. y las actividades artísticas comenzarás a las 2:00 p.m. Para ingresar será obligatorio mostrar el DNI, carné de extranjería o pasaporte original de ser el caso, además, de la entrada de Teleticket, impresa o en digital.

Los adolescentes de 16 y 17 años deberán acudir con un adulto responsable y llevar impresa la declración jurada de autorización de sus padres. Los menores de 16 años no podrán ingresar.

Música y teatro antes del encuentro con el Papa

Donnie Yaipén, conocido por interpretar la "Cumbia del papa", ofrecerá un espectáculo con un repertorio preparado especialmente para la ocasión.

La jornada también incluirá una obra teatral de aproximadamente 15 minutos, dirigida por Fernando Luque. La puesta en escena abordará las dificultades de los jóvenes y su encuentro con Cristo, bajo el mensaje de san Francisco de Asís de ser instrumentos de paz.

Encuentro con León XIV y testimonios de jóvenes

De 6:00 p. m. a 7:00 p. m. se desarrollará el momento central de la vigilia , con la participación del papa León XIV. Durante este espacio, jóvenes compartirán sus testimonios ante el pontífice.

Puertas habilitadas según el sector

El acceso derá realizarse por la puerta indicada en cada entrada adquirida. Según la distribución publicada, se habilitarán los siguientes ingresos:

Occidente baja: puertas 1 y 8.

Occidente intermedia: puertas 2 y 7

Occidente alta: 3 y 6.

Oriente baja: puertas 21 y 24.

Oriente intermedia: puerta 19 y 26.

Oriente alta: 20 y 25.

Norte: puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17.

Sur: puertas 28 a 33.

Campo: puertas 9, 18, 27 y 34.

Mapa del Estadio Nacional (Captura Teleticket)

Sectores y puertas de acceso al Estadio Nacional (Captura Teleticket)

¿Qué está prohibido y qué puedes llevar'

No se permitirá ingresar con armas, objetos punzocortantes, encendedores, fósforos, punteros láser, botellas de vidrio, latas, alcohol ni sustancias ilícitas. También estarán restringidos los bolsos grandes, las correas con hebillas grandes o metálicas, los paraguas de punta rígida y las pancartas con astas de madera o metal.

Se recomienda llevar gorro, bloqueador en crema, agua en botella plástica sin tapa o tomatodo flexible, alimentos ligeros y batería portátil. Solo se admitirán mochilas pequeñas o canguros.

La organización pidió prepararse para una jornada prolongada. Tener a mano los documentos, revisar el sector asignado y respetar los controles facilitará el ingreso al encuentro.