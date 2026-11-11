Papa León XIV dedica emotivo mensaje a Argentina y afirma: "Este país desde ahora tiene dos Papas"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV compartió un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido al pueblo argentino tras concluir su visita apostólica a este país sudamericano.

A través de su cuenta oficial en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, el pontífice destacó las muestras de afecto que recibió durante su estadía y expresó el vínculo especial que siente ahora con esta nación, a la que considera parte de su propia historia.

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa", escribió el líder de la Iglesia católica en su publicación.

Sin embargo, una de las expresiones que más llamó la atención fue su referencia a la relación entre Argentina y los dos pontífices que han marcado la historia reciente de la Iglesia. León XIV manifestó que el país ahora tiene dos papas: uno nacido en su territorio y otro que se considera parte de él por adopción.

"Por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción" , agregó en su mensaje, en una frase que refleja el agradecimiento del pontífice por la acogida recibida durante su recorrido.

Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina! #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026

Papa León XIV recuerda al papa Francisco y destaca el cariño argentino

En su publicación, el actual pontífice también hizo una referencia especial a Francisco, su antecesor, quien nació en Buenos Aires y mantuvo un estrecho vínculo con su país de origen durante todo su pontificado.

Al describir a Argentina como la cuna de su "querido Papa Francisco", León XIV reconoció la importancia de esta nación para la historia reciente de la Iglesia católica. Su mensaje también evocó el legado de su antecesor y el cariño que los argentinos mantienen hacia el pontífice fallecido.

La expresión utilizada por León XIV, al considerarse un papa por adopción, también representa una muestra de cercanía con los ciudadanos que lo recibieron durante su visita.

El pontífice pide unidad y encomienda a Argentina a la Virgen de Luján

El mensaje no estuvo limitado a las muestras de agradecimiento. León XIV aprovechó la publicación para realizar un llamado a mantener la unión entre los fieles y continuar fortaleciendo la oración.

"Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!", concluyó.

La mención a Nuestra Señora de Luján tiene un significado especial, pues se trata de una de las principales advocaciones marianas de Argentina y una figura profundamente vinculada con la tradición católica de ese país.

De esta manera, León XIV cerró su mensaje con una expresión de afecto hacia los argentinos y una invitación a mantener la fe. Sus palabras dejan en evidencia el vínculo que busca conservar con esta nación, a la que agradeció por recibirlo con cariño y hacerle sentir como en casa.