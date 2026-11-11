Papa León XIV en Pucallpa: 'Videnita', donde oficiará misa, presenta un 80 % de avance

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El próximo 15 de noviembre el papa León, que ya se encuentra en Perú, llegará a Pucallpa como parte de su visita apostólica. La 'Videnita', lugar elegido donde oficiará una misa, presenta un avance del 80 % en sus trabajos, de acuerdo con el Vicariato Apostólico de esta provincia en la región Ucayali.

Miles de fieles acudirán

Para la celebración de esta eucaristía, se espera la presencia de miles de fieles en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, ubicado en el distrito de Manantay. De acuerdo con el padre Luca Zanta, representante legal del vicariato, estas labores iniciaron hace tres semanas y se concentra en culminar el acondicionamiento del recinto.

"El avance está en más o menos 80 %, ya han puesto también las decoraciones, falta los últimos detalles, la sectorización con las vallas y los detalles últimos de las sacristías", manifestó el sacerdote.

Estrado en la 'Videnita' de Pucallpa donde se oficiará una misa.

Sobre esto, precisó que forma parte de la etapa final de la preparación del estrado principal dentro del complejo, desde donde el sumo pontífice ofrecerá su homilía. Se dispuso contar con espacios delimitados para una mejor distribución de los asistentes, lo que permitirá que se desarrollen las actividades previstas durante su recorrido.

Actividades del papa León XIV en Pucallpa

El vicario de Cristo tiene previsto pisar suelo pucallpino a las 2:30 p.m. en el aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo. Su primera actividad es un encuentro con misioneros y representantes de pueblos amazónicos, en el Boulevard de Yarinacocha, donde a causa de un huaico hubo retrasos en el traslado de estructuras para el montaje.

Según el padre Zanta, solo hace falta colocar flores y algunas decoraciones. Además, señaló que estas labores se realizarán durante los últimos días de preparación, mientras continúan las coordinaciones para recibir al pontífice en los dos escenarios dispuestos para su visita apostólica a la Amazonia peruana.

A las 4:45 p.m. está programada la misa que oficiará en la Villa Deportiva Regional de Ucayali y a las 7:05 p.m. se estima que tome el vuelo que lo lleve de retorno a la capital, donde sus actividades culminarán al día siguiente.

Pucallpa será el último destino del interior del país que el papa León XIV visitará durante su recorrido por el Perú. Ante ello, la 'Videnita', donde oficiará una misa el 15 de noviembre, presenta sus trabajos en un 80 %, de acuerdo con un representante del Vicariato Apostólico pucallpino.