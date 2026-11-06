Papa León XIV: estación de la Línea 1 del Metro de Lima cerrará por actividad oficial

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV llegará al Perú el próximo 11 de noviembre para cumplir con una visita apostólica programada. Ante ello, una actividad oficial en la capital obligará a que una estación de la Línea 1 del Metro de Lima cierre, y en la siguiente nota te contamos cuál es.

¿Qué estación no abrirá por visita del papa León?

Tras su arribo a la Base Aérea del Callao y el recibimiento oficial que tendrá en Palacio de Gobierno, el sumo pontífice tendrá un encuentro con representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional de San Borja, por lo que la ATU dispuso el cierre de la estación La Cultura.

La Autoridad de Transporte Urbano tomó esta decisión tras la disposición de la Policía Nacional del cierre de vías principales, como la avenida Aviación, como parte de una medida de seguridad. Ante ello, 15 rutas de transporte público deberán modificar sus rutas por las av. Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y La Cultura.

🚌 ¡𝐄𝐥 𝐩𝐚𝐩𝐚 𝐋𝐞𝐨𝐧 𝐗𝐈𝐕 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐯𝐞 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚! 🇵🇪 Conoce cómo movilizarte durante su primer día de actividades en Lima, este 11 de noviembre. 👉 Revisa los mapas, ubica los paraderos disponibles y sal con anticipación. #ElPapaVuelveACasa https://t.co/vBBQZvVh5H — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 6, 2026

Esta actividad se encuentra programada para las 07:45 de la noche, por lo que el cierre de vías está previsto durante su desarrollo. Los trenes realizarán su parada en la estación San Borja Sur e irán hasta Arriola en ambos sentidos.

Con respecto al Corredor Rojo que circula por la avenida Javier Prado, los servicios 201, 204, 206 y 209 no utilizarán el paradero ubicado entre La Cultura y la av. Aviación y solo circularán por la vía expresa de la mencionada arteria.

Agenda del papa León en Lima

El encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático marcará el fin de sus actividades en su primer día en el Perú. Al día siguiente seguirá temprano con una reunión con obispos, entre otros y luego se enrumbará para el interior, retornando el 16 de noviembre.

Jueves 12 de noviembre

09:30 a.m.: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10:20 a.m.: celebración de la Hora Media con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

11:30 a.m.: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

06:00 p.m.: vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios en el Estadio Nacional de Lima.

08:00 p.m.: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica

Lunes 16 de noviembre

08:30 horas: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

10:30 horas: santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del sumo pontífice.

01:45 p.m.: salida en avión desde la Base Aérea de Las Palmas hacia Roma.

Por la actividad oficial que tendrá el papa León XIV en el Gran Teatro Nacional de San Borja, la ATU dispuso el cierre de la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. Tampoco estarán operativos los paraderos del corredor rojo cercanos.