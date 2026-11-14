Papa León XIV: revelan fotos del regreso del sumo pontífice a Cajamarca desde Chiclayo

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 14 de noviembre el papa León XIV volvió luego de varios años al distrito de Santa Cruz, en Cajamarca, como parte de su estadía por el norte del país. Al respecto, se revelaron fotos del viaje que realizó el sumo pontífice a bordo de un helicóptero desde Chiclayo.

Regresó después de tres años

A través de sus redes sociales y canales oficiales, el vicario de Cristo compartió las instantáneas en las que se le ve abordo del vehículo aéreo que se puso a su disposición y a la provincia cajamarquina. Dejó un mensaje que fue parte del discurso que ofreció a los asistentes a la misa que ofició.

"El Señor conoce los caminos que ustedes recorren, las fatigas, las preocupaciones, los desafíos que afrontan; entiende la esperanza de los jóvenes, inspira la sabiduría de los ancianos, y no los abandona. Cuando el alma deambula sin destino, Él es el camino. Cuando falta la fuerza, Él es el alimento. Cuando surge el desaliento, es Él quien reaviva la esperanza", publicó.

Las imágenes muestran al santo padre dentro del 'papacóptero', un helicóptero Mi-17 de fabricación rusa y en el que se le aprecia conversando con los pilotos de la Fuerza Aérea. También se le aprecia recostado en una de las ventanas apreciando el paisaje.

En otras fotos, ya en tierra, se le observa al papa León en la parroquia Inmaculada Concepción, saludando a fieles, recorriendo Santa Cruz abordo del papamóvil, y a su llegada a las Pampas de la Aviación, donde ofició una misa multitudinaria.

Cronograma del papa León XIV el fin de semana

Tras concluir su visita apostólica a Cajamarca, el vicario de Cristo retornó a Chiclayo para concluir con su agenda en esta ciudad. Tendrá un almuerzo privado y luego participará de la clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo en el santuario homónimo a las 5:30 de la tarde.

Su salida de la 'ciudad de la amistad' está prevista para las 7:30 de la mañana de este domingo 15 de noviembre hacia el aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco. Allí, tendrá dos actividades y luego se dirigirá a Pucallpa, donde también tendrá dos eventos antes de volver a Lima por la noche.

La vuelta del papa León XIV a Cajamarca, por su visita al distrito de Santa Cruz de Succhabamba, quedó inmortalizada en varias fotos que las mismas redes sociales y canales oficiales del sumo pontífice compartió.