Papa León XIV: Sumo pontífice recibe en el Vaticano dos piezas de cerámicas diseñadas por artesanos de Chulucanas

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva demostración de amor a Robert Prevost. El papa León XIV recibió en el Vaticano dos piezas de cerámica representativas , elaboradas por los artesanos beneficiarios del Centro de Innovación Tecnológica Cerámica (CITE) Chulucanas de la región Piura.

Quien se encargó de hacer la significativa entrega fue el padre Martín Quintana, párroco de la Parroquia Santa María de Parcona (Ica), acto que sin duda promociona y coloca a la artesanía peruana en los ojos del mundo.

Talento peruano en la Santa Sede

Como muestra del talento y la identidad cultural que promueve el CITE, las piezas consistieron en una imagen cerámica de León XIV y una figura del perro sin pelo peruano, íconos que destacan "la calidad, técnica y sensibilidad artística" de los maestros ceramistas de Chulucanas.

Por su parte, el director ejecutivo del CITE Cerámica Chulucanas, Mario Rubio, informó que recibió el mensaje enviado por el padre Martín, quien trasladó la "alegría y agradecimiento" del sumo pontífice de corazón peruano.

"El santo padre me pidió que les comunique que está muy contento. Cuando recibió el regalo y supo que provenía de Chulucanas se alegró muchísimo. Dijo que lo colocará en un lugar especial de su habitación. Envía su bendición para usted y para todos los que trabajan estas maravillas. Le encantaron de verdad las cerámicas, que con tanto cariño le han enviado", expresó el párroco.

Reconocen a Chiclayo como su ciudad de cuna espiritual

El Congreso de la República oficializó la Ley N.º 32472, Ley que reconoce a la ciudad Chiclayo como cuna espiritual del Papa León XIV, en atención a su valor simbólico y espiritual. Dicha iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Pleno, el pasado 30 de septiembre.

Del mismo modo, el dispositivo declara de interés nacional la implementación de la ruta turístico-cultural denominada "Caminos del Papa León XIV", la cual comprende lugares culturales y religiosos en la Provincia Constitucional del Callao y en los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura.

De acuerdo con el texto publicado este martes 28 de octubre en el Diario Oficial El Peruano, los ministerios de Cultura y Comercio Exterior y Turismo; así como, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, deberán coordinar en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias para dar cumplimiento a la mencionada ley.

Finalmente, vale recordar que el sumo pontífice visitará Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre, cumpliendo así, uno de los últimos deseos de su antecesor, Francisco, siendo este el primer viaje oficial de su pontificado.