El Agustino: PNP interviene a estudiantes de medicina cuando realizaban liposucción clandestina a mujer

26/12/2025

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a seis estudiantes de enfermería cuando se encontraban realizando una cirugía estética ilegal en un departamento en el distrito de El Agustino.

Intervienen a estudiantes de enfermería

Las atraparon con las manos en la masa. Efectivos de la PNP, la tarde de este viernes 26 de diciembre, intervinieron a estas seis féminas, quienes se encontraban realizando una cirugía estética ilícita en un departamento en el quinto piso del condominio Los Girasoles, en El Agustino.

Tras un previo trabajo exhaustivo llevado a cabo por agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) se logró detectar el funcionamiento de este probable centro estético que llevaba por nombre 'Sin Filtro' que, además, tendría otra sede en Lima Norte.

Los policías, al ingresar al inmueble, encontraron a las estudiantes de enfermería en el preciso instante en el que realizaban una liposucción. Adicionalmente, hallaron a una mujer inconsciente tendida sobre una camilla con múltiples perforaciones presuntamente producto de esta intervención quirúrgica.

Es importante señalar que, en el lugar, también se encontró frascos con grasa corporal, material quirúrgico, así como otros insumos médicos de procedencia irregular sin autorización profesional.

Tras la detención de las mujeres, quienes fueron sindicadas como presuntas integrantes de la banda criminal 'Las Ladys del Agucho', fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para que se proceda al inicio de las diligencias de ley que corresponden.

#EstadoDeEmergencia 🚨 | En el marco de la política del Estado 50/50, agentes de la Dirincri, detuvieron a seis presuntas integrantes de la banda criminal 𝑳𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒅𝒚𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒈𝒖𝒄𝒉𝒐, inmersas en la comisión del delito contra la salud pública y ejercicio ilegal de la... pic.twitter.com/1ToiHzMkdM — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 26, 2025

Cinco peruanas y una venezolana

Por su parte, el coronel de la Policía, Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Robos de la Dirincri, sostuvo que de las detenidas, cinco son peruanas y una de nacionalidad venezolana, quienes serán investigadas por presuntos delitos contra la salud pública y por el ejercicio ilegal de la medicina.

"Por la información que maneja la Depincri de El Agustino esta clínica vendría realizando esta actividad de esta índoles desde hace varios meses incluso años atrás", manifestó a la prensa.

Cabe resaltar que, este local clandestino publicitaba sus servicios a través de redes sociales ofreciendo procedimientos médicos como la liposucción por un monto total de cinco mil soles.

