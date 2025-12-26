Fallece Mitzar Castallejos: Periodista de Ucayali luchó 14 días por su vida tras ataque de sicarios

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) confirmó el fallecimiento del periodista Mitzar Castillejos tras el atentado perpetrado por sicarios en la ciudad de Aguaytía en Ucayali. Su deceso ocurre tras 14 días del ataque armado en su contra.

Se trata del cuarto atentado en contra de periodistas en el Perú durante este 2025, evidenciando la crisis de inseguridad y la falta de garantías para ejercer el periodismo en el territorio nacional.

Crimen acabó con su vida

Tras 14 días del atentado en su contra, el periodista Mitzar Castillejos falleció este viernes 26 de diciembre, tras haber sido trasladado al hospital María Auxiliadora en la ciudad de Lima.

La lamentable noticia fue confirmada por la ANP, asociación que siguió de cerca su caso tras el atentado armado. El hecho ocurrió el pasado viernes 12 de diciembre donde dos sicarios abordo de una motocicleta intentaron quitarle la vida.

"Falleció periodista Mitzar Castillejos a 14 días del atentado contra su vida, cuarto asesinado en el 2025", indicó la ANP

Castillejos ejercía su labora periodística a través del programa informativo en Radio Latín Plus 107.7 FM al denunciar presuntas irregularidades en la actual gestión municipal de la provincia de Padre Abad.

La Asociación Nacional emitió un comunicado exigiendo "sanción ejemplar para los responsables del asesinato del periodista Mitzar Bato Castillejos Tenazoa".

La ANP brindó condolencias a sus familiares y exigió a la Policía Nacional y a la Fiscalía que realicen una investigación diligencia para capturar a los responsables del asesinato.

ANP exige sanción ejemplar contra responsables

Falleció tras operación de riesgo

El Ministerio de Salud informó sobre el complejo estado de salud que enfrentó el periodista Castillejo tras el atentado armado de dos sicarios.

"El paciente fue sometido a una nueva intervención quirúrgica de emergencia. Lamentablemente, falleció en el postoperatorio inmediato", precisó el comunicado.

Cuarto asesinato a periodista este 2025

Durante este 2025, cuatro asesinatos de periodistas a manos del crimen han calado en la ciudadanía peruana y evidencian el desborde criminal que enfrenta el país.

La situación se agrava cuando los casos están relacionados con investigaciones en contra del poder. Los cuatros hombres de prensa venían realizando denuncias públicas sobre irregularidades.

Gaston Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez Guevara y Mitzar Castillejos, cuatro hombres de prensa dedicados a informar a la ciudadanía desde las diversas regiones del país fueron incomodos al poder y el crimen organizado.

Una evolución desfavorable de su estado de salud causó el fallecimiento del periodista Mitzar Castillejos tras el ataque a manos de sicarios en Ucayalí. La ANP y ciudadanía exige captura y sanción ejemplar contra los responsables.