Alerta para veraneantes: Muro de contención colapsa en playa Los Delfines en Miraflores

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el verano encima, un muro de contención colapso a la altura de la playa Los Delfines en el distrito de Miraflores causando un peligro para todos los futuros veraneantes que aprovechan los días de sol para refrescarse en el litoral peruano.

Muro cae en playa Los Delfines

Con las temperaturas cada vez más potentes y la llegada de días cada vez más calurosos, muchos ciudadanos optan por disfrutar días más refrescantes en las playas ubicadas en diversos balnearios de la capital como los que están ubicados en los distritos de Chorrillos, Barranco, entre otros.

Sin embargo, la caída de un muro de contención en la playa Los Delfines ubicada en Miraflores pone en riesgo la llegada de los veraneantes tras la caída de un muro de concreto sobre las rocas que están ligadas al mar.

El muro de contención de aproximadamente 3 metros de largo habría cedido ante la filtración de agua y humedad propia del mar. Tras su caída, un muro aledaño también sufrió una rajadura.

Este tipo de filtraciones ocurren con regularidad, a pesar de tener que ser previsible ante la llegada del verano.

Transeúntes exigen reparación del muro

Por el momento, se han colocado unas cintillas amarillas alertando que no se permite el paso por esa abertura. Entre la vía de tránsito peatonal y la orilla del mar hay una altura considerable que podría causar considerables golpes y/o fracturas para ciudadanos desprevenidos.

Debido a que la época veraniega ya está presente, una mayor cantidad de ciudadanos buscan disfrutar del refrescante mar que ofrece nuestro mar. Adicionalmente, aumenta la presencia de personas que realizan actividades deportivas en la misma Costa Verde.

Debido a ello, vecinos y transeúntes exigen al municipio que el muro pueda ser reparado con celeridad para evitar mayores molestias entre los visitantes de la zona.

Si bien por el momento, el muro no ha cedido más, existe el riesgo latente porque la estructura contigua se vea debilitada y cause mayores estragos ante la llegada del verano.

Incluso, tal muro podría ceder durante la presencia de mayores veraneantes causando un riesgo tanto para menores como mayores. Por tal razón, se espera que pueda ser solucionado.