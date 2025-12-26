Áncash: Prohíben turismo de montaña en la Cordillera Blanca hasta marzo de 2026 por riesgos naturales

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), a través de la jefatura del Parque Nacional Huascarán, anunció la restricción temporal de las actividades de montaña en toda la Cordillera Blanca, región Áncash. La disposición estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026 y alcanza tanto a operadores turísticos como a visitantes nacionales y extranjeros.

El objetivo principal es proteger la vida y seguridad de los visitantes, además de reducir el impacto sobre los frágiles ecosistemas de alta montaña.

Riesgos identificados

La decisión se basa en informes técnicos del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) y en el análisis del equipo del área protegida. Los estudios evidencian un acelerado retroceso glaciar, la aparición de grietas, cavernas de hielo, cornisas inestables y la formación de nuevas lagunas en altura.

Estas condiciones, sumadas a nevadas intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar, incrementan el riesgo de avalanchas y desprendimientos. El clima se ha vuelto impredecible y extremo, lo que dificulta el manejo de emergencias y la respuesta oportuna ante incidentes graves.

La medida incluye la prohibición de la escalada en nieve, hielo y rutas mixtas, así como el ascenso en nevados autorizados y no autorizados. En contraste, los circuitos de caminata y turismo convencional seguirán habilitados únicamente en zonas permitidas, bajo estricta supervisión.

El comunicado oficial también advierte que la sobrecarga turística en nevados de fácil acceso y la pérdida de la estacionalidad tradicional de las visitas generan presión adicional sobre los glaciares y la biodiversidad local.

La disposición responde a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el Reglamento de Uso Turístico y el Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán 2025-2030. Estas normas facultan a la autoridad a restringir el acceso cuando se detectan peligros para los visitantes o para la integridad del ecosistema.

El Sernanp precisó que no se trata de un cierre definitivo, sino de una acción preventiva y temporal, sujeta a evaluación técnica constante.

La prohibición del turismo de montaña en la Cordillera Blanca busca reducir accidentes y preservar ecosistemas en un contexto de creciente vulnerabilidad climática. La medida, vigente hasta marzo de 2026, exige responsabilidad y prevención de operadores y visitantes.