"Grave y grotesco": Javier Velásquez Quesquén denuncia cambios en listas de candidatos del APRA

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato al Senado, Javier Velásquez Quesquén, calificó como "grave y grotesco" que dirigentes del APRA hayan alterado las listas de candidatos al Congreso y Parlamento Andino. La indignación del postulante se da por los hechos ocurridos en las elecciones internas del partido.

Órganos electorales no fallaron

Según el expremier durante el segundo Gobierno de Alan García, el problema suscitado no ha radicado por algún fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Señaló expresamente a un grupo de directivos de cambiar la nómina, exhortando a alguno de ellos a renunciar a su candidatura.

"Lo más grave y grotesco es que estos siete dirigentes, algunos de ellos que merecen el mayor de los respetos, por eso los emplazó a que renuncien a esas candidaturas espurias. Ellos por sí y para sí han dicho que el veredicto de la militancia no importa, lo que importa es que pueda entrar por la ventana y me ponen en la lista", indicó.

No obstante, lo realizado por su agrupación, para designar a las fórmulas presidenciales, senadores y diputados que se presentaban, fue para emular, según Velásquez Quesquén. Reconoció los resultados como hombre de democracia, aceptando que ganó la propuesta de Enrique Valderrama.

"Los apristas el 30 de setiembre, en las últimas elecciones primarias dimos un testimonio ejemplar a la patria, que somos un partido que tiene 100 años y que la elección de los cargos más importantes a la representación popular, el ejercicio más básico es que cada militante exprese su voluntad", manifestó Quesquén.

Enrique Valderrama estaría detrás del cambio

Velásquez Quesquén, señaló que el candidato presidencial del APRA, está implicado en el cambio de listas de candidatos apristas al Congreso de la República. Acusó que la falta de liderazgo en el partido ha permitido una crisis y la formación de grupos que buscan tener el poder en la interna.

"Lo exhorto a que él en las próximas horas haga que esos compañeros que han entrado por la ventana renuncien, para poder limpiar el camino y ofrecerle al país un partido que le ofrece una propuesta a sus grandes problemas que tiene la patria", indicó.

El candidato a senador por el APRA, Javier Velásquez Quesquén, expresó su molestia por los cambios en las listas de candidatos de la agrupación. Denunció graves hechos que un grupo de dirigentes habría hecho para favorecerse, incluyendo en su acusación a Enrique Valderrama, su candidato presidencial.