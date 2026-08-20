Proponen penalizar apología del delito en protestas y abogado del IDL advierte: "Apunta a la sanción penal a quienes ejercen el periodismo"

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado del IDL, Carlos Rivera, cuestionó el proyecto planteado por el diputado Aldo Bravo, que propone introducir cambios en el Código Penal para sancionar la apología del delito en el contexto de protestas. Asimismo, advirtió que la iniciativa podría generar consecuencias para el ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión.

Propuesta para penalizar apología del delito, ¿a quiénes sanciona?

En diálogo con Exitosa, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestionó la propuesta planteada por el diputado Aldo Bravo que busca penalizar la apología del delito durante protestas, y advirtió que la medida podría tener implicancias para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Según explicó Rivera, la propuesta contempla tres modificaciones principales al Código Penal. La primera consiste en crear un nuevo delito denominado "apología del delito agravado", que estaría incorporado en el artículo 316.

La segunda plantea establecer una agravante de carácter general para cualquier delito mediante una modificación del artículo 46. Finalmente, el tercer aspecto está relacionado con el contenido y alcance del nuevo delito propuesto.

Rivera sostuvo que es precisamente este último punto el que genera mayores preocupaciones, debido a la forma en que ha sido redactada la iniciativa. En su opinión, el proyecto podría terminar involucrando a personas que realizan labores de comunicación, incluidos periodistas y medios tradicionales y digitales.

Documento presentado estaría mal redactado

Asimismo, el abogado del IDL consideró que la redacción utilizada en el documento presenta deficiencias y podría generar interpretaciones que afecten derechos fundamentales.

En ese sentido, señaló que el "espíritu" de la propuesta terminaría alcanzando a quienes ejercen el periodismo y desarrollan trabajos profesionales de comunicación.

"El espíritu del proyecto sin duda alguna apunta a la sanción penal de quienes ejercen el periodismo y realizan un trabajo profesional de comunicación en medios de comunicación y plataformas digitales", afirmó el abogado.

Para Rivera, una de las principales consecuencias que podría generar la aprobación de la iniciativa sería una afectación a la libertad de expresión, información y opinión, pilares fundamentales de una sociedad democrática.

El abogado también se refirió a las declaraciones de Bravo, quien habría asegurado que su iniciativa no busca sancionar el ejercicio periodístico. No obstante, Rivera consideró que existe una diferencia entre dicha posición y el contenido concreto del proyecto.

Finalmente, aunque el abogado del IDL reconoció que la propuesta del diputado en penalizar apología del delito en protestas tiene riesgo por el alcance que podría tener la norma una vez aprobada.