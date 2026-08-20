MTC y Municipalidad del Callao gestionan trabajos de descolmatación en río Rímac en puentes de acceso al aeropuerto

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a Exitosa, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, informó sobre el acuerdo entre el MTC y la Municipalidad del Callao para ejecutar trabajos de descolmatación en el río Rímac. Las labores buscan reducir el riesgo de desbordes y proteger los puentes que conectan con el aeropuerto Jorge Chávez.

Se alcanzó un acuerdo

César Pérez comunicó cercanía con el titular de la cartera, Rafael Rey, para coordinar obras de limpieza y retiro de sedimentos del cauce del río Rímac que se encuentra debajo del puente de acceso al aeropuerto Jorge Chávez.

"Estamos trabajando con el ministro de Transporte para hacer los trabajos correspondientes. Nuestro llamado ha sido escuchado por él y nos estamos poniendo de acuerdo para que se tomen en cuenta los puentes del aeropuerto y que sean descolmatados los ríos en esa parte...", señaló.

¿Cómo recibirían dichas estructuras el incremento del caudal?

Ante un escenario de lluvias intensas y un aumento extraordinario del río Rímac, los puentes Bailey que conectan con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez podrían verse afectados.

Un daño severo en estas estructuras podría interrumpir el tránsito hacia el aeropuerto Jorge Chávez y afectar a pasajeros, trabajadores y operadores. Durante una inspección del río se detectaron socavación, bases expuestas y acumulación de residuos.

La eventual interrupción de estas estructuras metálicas podrían dejar el terminar aéreo incomunicado por vía terrestre. Se advirtió que los puentes Bailey constituyen el principal acceso al nuevo terminal aéreo.

Puente de acceso directo, tipo Bailey, al aeropuerto internacional Jorge Chávez

Alcalde Pérez expresó anteriormente su preocupación

El pasado 3 de agosto, en una entrevista con Exitosa, el burgomaestre alertó que el incremento del caudal de los ríos Rímac y Chillón, provocado por los efectos del fenómeno El Niño, podría generar daños en puentes y afectar las rutas de acceso hacia el aeropuerto Jorge Chávez.

A comparación de lo sucede hoy en día, su solicitud fue atendida y se dará inicio a un plan de prevención que garantice la firmeza de la estructura y el tránsito seguro.