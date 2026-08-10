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Papa León XIV: Revelan documento que envió representante de la iglesia a Ollanta Humala para solicitar nacionalidad peruana

Luego de confirmarse la fecha de su llegada a Perú, se ha revelado un documento enviado por el papa León XIV al expresidente Ollanta Humala que sustenta su solicitud a la nacionalidad.

Carta que envió papa León XIV a Ollanta Humala
Carta que envió papa León XIV a Ollanta Humala (Composición Exitosa)

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/08/2026

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A meses de su llegada al Perú, se ha revelado la carta que el actual papa León XIV envió al expresidente Ollanta Humala para solicitar la nacionalidad peruana hace más 10 años.

Carta enviada por el ahora sumo pontífice pedía la nacionalidad peruana

Por medio de una carta escrita de puño y letra por el ciudadano Robert Francis Prevost, ahora papa León XIV revela el vínculo de la autoridad con el territorio peruano para que se tomara en cuenta como parte de su motivación para ser nacionalizado. Dicho documento fue presentado en el año 2015 cuando Prevost era obispo de Chiclayo.

Asimismo, como parte de su solicitud de nacionalidad peruana. El expediente revelado también registra el examen que rindió sobre el país en el que se evaluaron aspectos sobre la historia, geografía y gastronomía del país, en la que el sumo pontífice aprobó con una destacada calificación. 

En ese sentido, el papa, por aquel entonces en su calidad de inmigrante pudo comenzar el trámite desde febrero del año 2015 y fue posible gracias a un acuerdo entre el Perú y el Vaticano que permite la naturalización.

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Uno de los puntos más importantes que se destacan en la carta es el deseo del papa León XIV de permanecer toda su vida en el país. Por esta razón, luego de cumplir con la serie de procesos establecidos para adquirir la nacionalidad, a finales de septiembre de 2015 se emitió la resolución mediante la cual se le otorgó la aprobación y, con ello, pudo obtener su DNI.

¿Para cuándo esta prevista la visita del papa León XIV al Perú?

La visita del papa León XIV al Perú está programada para que se lleve a cabo el próximo 11 hasta el 17 de noviembre. Como parte de su recorrido oficial, la máxima autoridad de la Iglesia Católica asistirá a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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Tras la confirmación de la visita del papa León XIV al Perú en noviembre, el canciller Carlos Espá confirmó que la Base Aérea Las Palmas será sede de misa de acción de gracias.

Además, recientemente el ministro del Relaciones Exteriores, Carlos Espá confirmó que el Santo Padre será recibido en Palacio de Gobierno por la presidenta de la república Keiko Fujimori para sostener una reunión también con las distintas autoridades.

Finalmente, la visita del papa León XIV permite recordar el importante paso que tuvo que dar por medio de la carta enviada al expresidente Ollanta Humala.

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