Mundial 2030: Estas son las 6 selecciones que ya tienen garantizado un lugar en la Copa del Mundo

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Aunque todavía faltan cuatro años para el Mundial 2030, la próxima Copa del Mundo ya empieza a tomar forma. Seis selecciones tienen garantizado su lugar en el torneo del centenario gracias a su participación en la organización, y ya genera expectativa entre millones de hinchas de distintas partes de todo el mundo.

FIFA apuesta por tres continentes

Se terminó la Copa del Mundo 2026, pero en la FIFA no paran y trabajan mirando directo al Mundial 2030. Y ojo que esta edición tendrá un toque especial, pues celebrará los cien años del primer torneo, jugado en Uruguay en 1930.

Para celebrar el centenario como corresponde, la FIFA decidió apostar por una organización nunca antes vista. España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales y recibirán la mayor parte de los encuentros. En total, estos tres países albergarán 101 partidos del campeonato.

Sin embargo, el homenaje no podía olvidarse de Sudamérica, tierra donde comenzó toda esta historia. Por ello, Argentina, Uruguay y Paraguay organizarán un encuentro conmemorativo cada uno antes de que la competencia continúe principalmente en territorio europeo y africano.

Así, el Mundial 2030 conectará a Europa, África y Sudamérica en una verdadera fiesta tricontinental. Una logística ambiciosa que desde ya genera expectativa y también varias preguntas entre los hinchas.

Seis países recibirán el Mundial

Como ocurre casi siempre con los anfitriones, los seis países organizadores aseguraron su cupo directo. La propia FIFA aclaró que España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay ya están adentro con boleto fijo para el Mundial 2030.

España y Portugal ingresan como representantes de la UEFA y anfitriones principales, mientras que Marruecos hará lo propio por la Confederación Africana de Fútbol.

En Sudamérica, Argentina, Uruguay y Paraguay también tendrán su boleto asegurado debido a que albergarán los partidos de celebración del centenario.

Dicho de otro modo, estas selecciones no tendrán que sufrir sacando cuentas hasta la última fecha ni depender de resultados ajenos. Mientras el resto deberá luchar en sus respectivas eliminatorias, las seis organizadoras ya pueden verse dentro de la próxima Copa del Mundo.

¿Mundial 2030 tendrá 64 equipos?

La gran incógnita ahora está relacionada con la cantidad definitiva de participantes. El formato vigente contempla 48 selecciones, número estrenado en la Copa del Mundo 2026 y considerado actualmente como la estructura base para futuras ediciones.

Sin embargo, desde la Conmebol lanzaron la idea de agrandar el Mundial 2030 a 64 equipos por el centenario. De darse esa movida, la FIFA tendría que reordenar los cupos y modificar las eliminatorias de todas las confederaciones.

Por ahora, no hay un anuncio oficial de que el campeonato pase a 64 selecciones. Por eso, selecciones que siguen afuera deberán aguardar las nuevas cartas de la FIFA y prepararse para pelear los cupos que quedan.

España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay son las seis selecciones clasificadas al Mundial 2030. Por su condición de anfitrionas, avanzan directamente, mientras el resto deberá pelear en sus eliminatorias por un cupo para una Copa del Mundo tricontinental que celebrará cien años de historia.