Paro nacional: Comerciantes de Gamarra denuncian que la PNP no los dejan salir para manifestarse

Un grupo de comerciantes de Gamarra denunció que la Policía Nacional del Perú (PNP) no permite su salida de la zona. Negociantes del emporio comercial desean sumarse al paro nacional de este jueves 10 de octubre, con la finalidad de exponer sus reclamos al gobierno.

Conforme a un clip compartido en las redes sociales y algunos medios informativos, los ciudadanos que cuentan con un negocio en esta concurrida zona de Lima expresaron su preocupación por la presencia de los agentes policiales, quienes presuntamente estarían limitando el libre tránsito y el derecho a la protesta.

"La policía no los ha dejado salir. Quieren salir de Gamarra, no los dejan. Ya se cansaron, no los dejan avanzar. Les ha dicho que ahí nomás paren, que se vayan a su casa. No somos delincuentes, somos empresarios. La policía no quiere que avancen. No quieren, (los negociantes) están asados", se le escucha decir a una mujer.