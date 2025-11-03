Paro de transportistas: Ministerio de Trabajo exhorta a empleadores dar tolerancia de 2 horas de ingreso este 4 de noviembre

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de un comunicado oficial vía X (antes Twitter), pidió a las empresas a tomar medidas que flexibilicen la movilidad de sus trabajadores ante eventuales problemas que puedan generarse a causa de la falta de unidades de transporte público durante el paro convocado para este martes 4 de noviembre.

COMUNICADO 📢



Ante el paro convocado por un sector de transportistas para mañana, 4 de noviembre, el MTPE informa a la ciudadanía. pic.twitter.com/FZupzY1EN5 — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) November 4, 2025

En el mensaje, el ministerio exhorta también a los empleadores a priorizar el teletrabajo como medida para salvaguardar la integridad de sus empleados y evitar exponer su integridad física durante las manifestaciones. Además, se establece un plazo de hasta 2 horas de tolerancia para quienes se trasladen a sus centros de trabajo. La medida, según se señala, se da bajo el marco del artículo 17 de la Ley N°31572, Ley de Teletrabajo y su Reglamento,

Nota en desarrollo