RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Pide adoptar medidas flexibles

Paro de transportistas: Ministerio de Trabajo exhorta a empleadores dar tolerancia de 2 horas de ingreso este 4 de noviembre

La entidad estatal hizo énfasis en priorizar el teletrabajo. Además, estableció que los trabajadores tendrán hasta 2 horas de tolerancia en su horario de ingreso por la posible ausencia de transporte público.

Paro de transportistas del 4 de noviembre.
Paro de transportistas del 4 de noviembre. (Fuente: Difusión)

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/11/2025

Síguenos en Google News Google News

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de un comunicado oficial vía X (antes Twitter), pidió a las empresas a tomar medidas que flexibilicen la movilidad de sus trabajadores ante eventuales problemas que puedan generarse a causa de la falta de unidades de transporte público durante el paro convocado para este martes 4 de noviembre.

En el mensaje, el ministerio exhorta también a los empleadores a priorizar el teletrabajo como medida para salvaguardar la integridad de sus empleados y evitar exponer su integridad física durante las manifestaciones. Además, se establece un plazo de hasta 2 horas de tolerancia para quienes se trasladen a sus centros de trabajo. La medida, según se señala, se da bajo el marco del artículo 17 de la Ley N°31572, Ley de Teletrabajo y su Reglamento, 

Nota en desarrollo

Temas relacionados Ministerio de Trabajo paro 4 de noviembre Paro de transporte Teletrabajo tolerancia

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias