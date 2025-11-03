"No vamos a tolerar una muerte más": Transportistas condenan nuevo ataque a bus previo al paro

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, dirigentes de transportistas del Cono Este condenaron el nuevo ataque contra un bus de la ruta 'E' en Chorrillos ocurrido en menos de un día del paro convocado para el martes 4 de noviembre. "No vamos a tolerar una muerte más", manifestaron.

Condenan reciente atentado

En primer lugar, expresaron que este reciente hecho es "totalmente preocupante" debido a que se produce en el marco de un estado de emergencia en Lima y Callao.

"Precisamente por estos hechos es preocupante la situación y determinante para mañana con más fuerza todavía acudir al paro que vamos a realizar", señaló uno de los dirigentes.

Además, Julio César Bretoneche enfatizó que este tipo de hechos están aumentando que abarcan sicariato y extorsiones. Inclusive reveló que una presidenta del directorio de una empresa ha sufrido una tentativa de secuestro.

"Estamos hablando de situaciones gravosas. No estamos reduciendo la criminalidad es preocupante. Somos conscientes del esfuerzo que está haciendo el presidente Jerí de acciones, pero no son suficentes porque en los hechos no vemos resultado. No vamos a tolerar que haya una muerte más", manifestó el dirigente.

Un nuevo ataque al sector transporte

La noche de este lunes 3 de noviembre el sector de transporte volvió a ser blanco de un nuevo atentado. Esta vez, la empresa de Transporte Urbano Línea 4 S.A. (ETUL4SA) fue atacada a balazos en el distrito limeño de Chorrillos.

Ello, un día antes de que se lleve a cabo el paro de transportistas en el que diversos trabajadores levantarán su voz de protesta en contra de del sicariato y la extorsión.

Cabe señalar que, el atroz suceso se registró alrededor de las 9 de la noche cuando la unidad de transporte público se desplazaba a la altura el mercado Santa Rosa cuando de pronto recibió un ataque de al menos tres impactos de bala por presuntos sicarios.

Vale indicar que dos de los impactos cayeron sobre la parte frontal del ómnibus, en el que sienta el conductor, mientras que el tercer proyectil se ubicó en el extremo derecho del vehículo, este último dejó una luna totalmente destruida.

En síntesis, tras registrarse un nuevo ataque al sector de transporte, la empresa de Transporte Urbano Línea 4 S.A. (ETUL4SA) fue atacada a balazos en el distrito limeño de Chorrillos. Al respecto, dirigentes de transportistas del Cono Este condenaron este hecho delictivo. "No vamos a tolerar una muerte más", manifestaron.