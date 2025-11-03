México rechaza ruptura diplomática del Perú tras otorgar asilo a Betssy Chávez: "Excesiva y desproporcionada"

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó y rechazó la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas, anunciada el 3 de noviembre de 2025.

Según el comunicado oficial, la medida del Ejecutivo peruano fue una respuesta al otorgamiento de asilo diplomático a la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, decisión que México defendió como un acto plenamente legítimo y apegado al derecho internacional.

La Cancillería mexicana precisó que el asilo fue concedido en cumplimiento de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como la Convención de Caracas, de la cual tanto México como Perú son Estados Parte.

COMUNICADO. "México lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional de nuestro país".

Asilo en apego al derecho internacional

En el documento, la SRE señaló que Betssy Chávez denunció ser víctima de violaciones a sus derechos humanos y de una persecución política por parte del Estado peruano desde su detención en 2023.

México recordó que, conforme a la Convención de Caracas, solo el Estado asilante tiene la facultad de calificar la naturaleza de la persecución alegada por quien solicita protección. Por ello, la decisión de ofrecer asilo recayó exclusivamente en las autoridades mexicanas.

Asimismo, el Gobierno mexicano explicó que la medida fue adoptada con base en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras una evaluación minuciosa y conforme a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

El comunicado subrayó que el proceso se desarrolló respetando los principios constitucionales de política exterior, así como los valores del humanismo mexicano y la vocación histórica de México en materia de asilo y refugio.

México defiende su tradición humanista

La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado, tal como ha sido reconocido por la Asamblea General de la ONU.

Por ello, México calificó como "excesiva y desproporcionada" la reacción del Perú, sosteniendo que su decisión no representa una intervención en los asuntos internos peruanos, sino una acción legítima dentro del marco del derecho internacional.

El Gobierno mexicano reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la protección de personas perseguidas por razones políticas, manteniendo su histórica postura humanitaria.

Finalmente, la Cancillería expresó que México siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias, reafirmando los lazos históricos de amistad que unen a ambos pueblos.

Con este pronunciamiento, México reafirma su posición frente a la crisis diplomática generada por el asilo concedido a Betssy Chávez Chino, y deja abierta la posibilidad de restablecer el entendimiento bilateral mediante canales pacíficos y diplomáticos.