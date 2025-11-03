Confirman clases presenciales en colegios públicos para el 4 de noviembre: ¿Aplica para escuelas privadas?

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección Regional De Educación De Lima Metropolitana (DRELM) anunció que se desarrollarán clases presenciales para colegios públicos a pesar de la convocatoria del paro del 4 de noviembre.

Anuncian clases presenciales

El comunicado Nº 010-2025 DRELM informó, de manera oficial, que se llevarán acabo clases presenciales en los colegios públicos este 4 de noviembre, a pesar de la movilización anunciada por gremios de transporte.

"La Dirección Regional De Educación De Lima Metropolitana (DRELM) informa que este martes 4 de noviembre las clases en las instituciones educativas públicas se desarrollarán de manera presencial", precisó.

En el mismo comunicado oficial precisan que esta medida también aplica para los colegios privados. Sin embargo, tales instituciones podrán disponer sus propios decisiones y "adoptar las medidas que consideren necesarias para resguardar la seguridad de su comunidad educativa", indican.

De esta manera, cada colegio particular deberá informar a los padres de familia y personal si llevarán clases presenciales o virtuales para este martes 4 de noviembre.

La instancia educativa indicó que realizarán un monitoreo permanente y aseguró que se brindará "la continuidad del servicio educativo y la protección integral de estudiantes, docentes y personal administrativo".

Se informa que los colegios públicos de las siete Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL 01 a UGEL 07) sí tendrán clases presenciales. Conozca las jurisdicciones de estas unidades,

UGEL 01 - San Juan de Miraflores: Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

UGEL 02 - Rímac: Independencia, Los Olivos, Rímac, y San Martín de Porres.

UGEL 03 - Lince: Breña, Cercado de Lima, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel.

UGEL 04 - Comas: Ancón, Carabayllo, Comas, Puente Piedra y Santa Rosa.

UGEL 05 - San Juan de Lurigancho: San Juan de Lurigancho y El Agustino.

UGEL 06 - Ate Vitarte: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, La Molina, Lurigancho y Santa Anita.

UGEL 07 - San Borja: Barranco, Chorrillos, Miraflores, San Borja, San Luis, Santiago de Surco y Surquillo.

Universidades públicas y privadas optan por clases virtuales

Universidades públicas y privadas han decidido adoptar la modalidad remota a favor de los estudiantes y personal administrativo de los centros de estudios.

El último anuncio de modalidad remota fue dado por la Universidad Nacional de Ingeniería que su reciente comunicado informó que "con el fin de garantizar la seguridad, bienestar e integridad física de los estudiantes, docentes y personal administrativo, se dispone que, el martes 4 de noviembre del presente año, todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de forma virtual", precisó.

UNI anuncia clases virtuales por el paro del 4 noviembre

De la misma forma. universidades privadas como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad de Lima (UL), Universidad del Pacífico (UP), Universidad San Martín de Porres (USMP), entre otras, han acatado la misma medida.