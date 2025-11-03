SJL: Facción del 'Tren de Aragua' fue desmantelada en operativo, logrando la captura del presunto cabecilla

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una peligrosa facción de la organización criminal conocida como 'Los Gallegos del Tren de Aragua' sufrió un duro golpe en San Juan de Lurigancho. Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a cinco presuntos miembros, entre los que se encontraba el cabecilla de la banda, en la urbanización La Huayrona.

Líder de la banda entre los detenidos

De acuerdo a la información que manejaban los efectivos policiales, uno de los intervenidos era Yangel Palacios Aguilar, supuesto líder de la organización. El resto de ciudadanos capturados se identificaron como Yandel Palacios Guerrero, Maiker Lopez Parra, Jhon Cotua Noriega y Cherveris Navarro Serpa.

La prueba que condujo a la PNP hasta la guarida de esta facción fue una nota amenazante que le dejaron a una de sus víctimas: "Vas a alinearte porque a la próxima vamos a dispararte a ti y a tu familia. Comunícate a este número xxxxx. Atte. Los Gallegos".

En la vivienda donde se realizó el operativo, se encontró un arma de fuego, municiones, cuatro cartuchos de dinamita, dos kilos de marihuana, chalecos reflectores, máscaras y cuatro motocicletas. Estos implementos se habrían utilizado en varios de los actos delictivos de esta banda en el distrito.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para proseguir con las investigaciones e iniciar el proceso judicial correspondiente a los delitos de los que sean encontrados culpables. Se presume que su actividad estaría relacionada con la extorsión y amenazas de muerte.

Las modalidades de 'Los Gallegos'

Según las primeras pesquisas, esta banda se dedicaría a los préstamos gota a gota, excusa con la cual extorsionaba a las personas que lo solicitaban. Los principales objetivos que tenían eran los dueños de pequeños negocios en La Huayrona y los mototaxistas de la zona.

El supuesto líder, Yangel Palacios, es sindicado de amenazar a una mujer con una pistola en la cabeza exigiéndole el pago de 50 mil soles, luego de haberle hecho un préstamo de 7 mil. La afectada realizó una denuncia en su contra en enero del 2024, la misma que pasará a ser parte de las diligencias de la Fiscalía.

