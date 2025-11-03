Presunto cabecilla de 'Los Peladitos de Huáscar' fue detenido entre lágrimas: "¡Mamita, mamita!"

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los operativos en medio del estado de emergencia en Lima y Callao siguen ocurriendo y esta vez dio con la captura del presunto cabecilla de 'Los Peladitos de Huáscar', en San Juan de Lurigancho. Al momento de ser detenido, el individuo sollozaba y llamaba a su 'mamita', en un acto de desesperación para no ser llevado por los agentes.

Banda venía causando el terror en SJL

El sujeto fue identificado como Marvin García Cupe, de 23 años y conocido en el mundo del hampa como 'Marvi' o 'Dinamita'. La hipótesis policial lo coloca como el jefe de esta supuesta banda delincuencial que se dedicaba a la extorsión de comerciantes y transportistas del distrito de Lima-Este.

La intervención hecha en una vivienda de Canto Grande, consiguió decomisar 15 cartuchos de dinamita, un explosivo casero y municiones. Además se decomisaron diversas drogas y cartas extorsivas con las que 'Dinamita' amedrentaba a sus víctimas para que le paguen en lugar de atentar contra su integridad.

Agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado de la Dirección Nacional de Investigación Crimina y el Depincri SJL1, capturaron en el asentamiento humano 9 de Octubre a alias Marvi, presunto integrante de la banda criminal 'Los Peladitos de Huáscar' dedicada a la extorsión", indica una publicación de la PNP en X.

#Lima🚨| Agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado de la @dirnicpnp y el DEPINCRI SJL1 capturaron en el A. H. 9 de Octubre a alias Marvi, presunto integrante de la banda criminal "Los Peladitos de Huáscar" dedicada a la extorsión.

El detenido estaría implicado en... pic.twitter.com/r4Wrh0krfM — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 28, 2025

En los mensajes que se encontraron, este presunta organización delictiva amenazaba a sus objetivos con atentar contra ellos sin importar el estado de emergencia o la mayor presencia de policías en las calles. Prometían asesinar a alguien de no "alinearse" con ellos para dejar en claro que no estaban jugando.

'Marvi' cayó llorando, pidiendo por su 'mamita'

Cuando los efectivos del Grecco y Depincri lo capturaron, este supuesto extorsionador al verse derrotado, optó por tomar el papel de víctima y arrojado en el suelo invocaba a su progenitora. Gritando: "mami, mami", buscaba una persona que lo salve de caer en prisión.

De acuerdo la información que brindó la PNP, el detenido participó del asesinato de un barbero dentro del distrito de SJL en 2023. Al momento de la intervención, intento oponer resistencia, pero al verse superado, no tuvo más opción que rendirse.

Un operativo en Canto Grande, San Juan de Lurigancho, dio con la captura del presunto cabecilla de 'Los Peladitos de Huáscar', una banda criminal dedicada a la extorsión en el distrito. Al momento de ser detenido no encontró otra forma que aceptar su destino implorando por su 'mamita'.