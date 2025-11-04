Delincuente pierde la vida tras frustrado asalto a sede de Caja Piura en Lambayeque

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un intento de robo a la sede de Caja Piura en la ciudad de Lambayeque terminó con un violento enfrentamiento entre delincuentes y agentes policiales.

Según fuentes oficiales, uno de los implicados perdió la vida durante la intervención, mientras que otro fue capturado tras una intensa persecución. El hecho ocurrió en horas de la mañana, generando alarma entre los vecinos y trabajadores del lugar.

Tras las diligencias, la Policía confirmó que los asaltantes formaban parte de una banda delictiva dedicada a robos armados en la región norte.

El jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, informó que ambos sujetos tenían un amplio historial criminal y antecedentes por delitos contra el patrimonio. Además, señaló que los agentes lograron recuperar dos armas de fuego vinculadas a otros atracos recientes.

Tras el frustrado atraco de criminales en una sede financiera en Lambayeque, uno de los sujetos terminó disparándose. Poco después, la Policía confirmó que dicho asaltante perdió la vida.



Armas incautadas con antecedentes delictivos

Durante la intervención policial se incautaron dos pistolas que habían sido robadas a vigilantes en asaltos anteriores. El general Bolaños detalló que una de ellas pertenecía a un guardia de la Casa del Adulto Mayor en Lambayeque, mientras que la otra fue sustraída en un robo a mano armada en la empresa Zucame de Chiclayo.

"Estas armas estaban reportadas como robadas y ahora se encuentran bajo custodia para las investigaciones correspondientes", declaró el oficial.

El operativo permitió además identificar plenamente a los sospechosos, quienes serían responsables de varios actos delictivos cometidos en Lambayeque y Chiclayo.

La rápida reacción de los efectivos policiales evitó que los criminales concretaran el asalto, impidiendo mayores daños a los trabajadores y clientes del establecimiento. El caso ha sido puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Identificados y con largo historial criminal

Las autoridades identificaron a los involucrados como Wilson Martínez Cumpa, de 65 años, apodado "Viejo", y Julio Antón Navarro, de 33 años.

Martínez Cumpa fue detenido en la puerta del establecimiento, mientras que Navarro falleció posteriormente tras ser intervenido por la Policía. mAmbos registraban antecedentes penales e ingresos al penal de Picsi y a otros centros penitenciarios del país.

El general Bolaños precisó que el detenido tiene un amplio prontuario delictivo, con registros por robos, asaltos y otros delitos cometidos dentro y fuera de la región.

Asimismo, indicó que otros dos cómplices lograron huir en motocicletas, por lo que se mantienen los operativos de búsqueda en Lambayeque y Chiclayo.

La Policía reafirmó su compromiso de reforzar la seguridad ciudadana y continuar las investigaciones para desarticular por completo esta organización criminal.

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos y comerciantes locales, quienes exigen mayor resguardo policial en las entidades financieras.

Mientras tanto, las autoridades aseguraron que la intervención permitió evitar un robo de grandes proporciones y recuperar armas vinculadas a otros delitos. El caso continúa bajo investigación a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público.