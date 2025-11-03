¿Se suspenden las clases escolares este 4 de noviembre por el paro de transportes?: Esto se sabe

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención padres de familia! La espera por conocer si este martes se realizarán las clases escolares de manera presencial sigue en aumento ante la convocatoria de paro por la problemática de alta criminalidad por sicariato y extorsión.

El Ministerio de Educación (Minedu) dispondría medidas frente al paro de transportes del 4 de noviembre. Conoce en la siguiente nota todo lo que se conoce sobre la suspensión de clases escolares para este martes.

¿Se suspenden las clases escolares?

A pocas horas del nuevo paro de transportes, diversas instituciones educativas alistan medidas ante una posible suspensión de clases escolares presenciales. Por ello, los padres de familia se encuentran a la espera del aviso de las casas de estudio de sus menores hijos.

La misma expectativa se vive dentro de las siete Unidades de Gestión Educativa (UGEL) de Lima Metropolitana que buscan garantizar el desarrollo de las clases para el alumnado sin perjudicar su seguridad.

Por ello, en comunicación telefónica con la UGEL 6, cuya jurisdicción abarca Ate Vitarte, Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, La Molina, Lurigancho - Chosica y Santa Anita, indicó para Exitosa que se encuentra a la espera del pronunciamiento oficial por parte del ministerio. De tal manera, no conocen si se realizarán clases remotas para los menores de casa. "Estamos a la espera del pronunciamiento del Minedu", afirmó la servidora de tal entidad.

Como se sabe desde el pasado 27 de octubre, parte de los gremios de transporte anunciaron una nueva protesta por el cruel asesinato de dos compañeros del sector. El paro anunciado involucrará Lima Metropolitana y el Callao.

Universidades anuncian clases virtuales

Universidades públicas y privadas han decidido adoptar la modalidad remota a favor de los estudiantes y personal administrativo de los centros de estudios.

El último anuncio de modalidad remota fue dado por la Universidad Nacional de Ingeniería que su reciente comunicado informó que "con el fin de garantizar la seguridad, bienestar e integridad física de los estudiantes, docentes y personal administrativo, se dispone que, el martes 4 de noviembre del presente año, todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de forma virtual", precisó.

UNI anuncia clases virtuales por el paro del 4 noviembre

De la misma forma, la Universidad de Lima (UL) indicó que acatarán tal medida e indicaron que los talleres, actividades de laboratorio y evaluaciones serán reprogramadas.

Por su parte, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) puntualizó el impacto que tendría la movilización social en "la movilidad y la seguridad de nuestra comunidad universitaria", por ello también implementarán modalidad virtual para este martes.

PUCP dictará clases en modalidad virtual este 4 de noviembre

Por el momento, los padres de familia y los colegios siguen a la espera del pronunciamiento oficial sobre la suspensión de clases escolares para este 4 de noviembre.