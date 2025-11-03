Empresa Etuchisa y El Condor se unirán al paro de transportes convocado para este 4 de noviembre

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El estado de emergencia no viene dando los resultados esperados ya que en los últimos días se ha registrado nuevos ataques extorsivos contra los transportistas públicos. Por ello, un importante sector de este gremio convocó a un nuevo paro el cual se realizará este martes 4 de noviembre.

De momento, Martín Ojeda, Martín Valeriano y Miguel Palomino, tres de los principales dirigentes del sector, acataron dicha medida señalando que, a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, es necesario alzar su voz de protesta cada vez que sea necesario.

Etuchisa y El Condor se unen al paro del 4 de noviembre

Y a solo pocas horas de que inicie esta paralización, las empresas Etuchisa y El Condor emitieron un comunicado en conjunto reafirmando su participación en este nuevo paro. De acuerdo a este pronunciamiento, su postura se da ya que los ataques contra su gremio han continuado pese al estado de emergencia decretado.

Estos señalan que no ven acciones concretas por parte del gobierno de José Jerí por lo que, en un acto de solidaridad, pausarán las operaciones de sus cientos de buses que recorren las principales avenidas de Lima Metropolitana.

"Debido al aumento del sicariato, extorsión, atentados con consecuencias de muertes para nuestros hermanos conductores y para pasajeros de las unidades en el transporte urbano, mostramos total indignación, preocupación y alarma ante la inacción por parte del gobierno ya que no vemos alguna medida concreta a pesar de las marchas, plazos y reuniones anteriormente realizadas", indicó.

Los Chinos se unen al paro de transportes de este 4 de noviembre.

Cumplen con el acuerdo pactado

En el mismo comunicado, se indica que cientos de transportistas de los diferentes conos de la capital han firmado un pacto para afrontar la criminalidad que los aqueja por lo que es de vital importancia demostrar unidad.

Además, exigieron vivir y poder trabajar en un país donde no corran riesgo al momento de salir a trabajar.

"Nos solidarizamos con nuestros conductores, exigiendo acciones firmes y efectivas para detener la ola de crímenes que amenazan su vida y trabajo. Por esta razón, Etuchisa y El Condor se unen al paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre, apoyando los acuerdos de los transportistas del cono norte, cono este y cono sur, como un acto de unidad, respeto y exigencia de justicia", agregaron.

De esta manera, las empresas Etuchisa y El Condor ratificación su participación en el paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre debido a los casos de extorsión y sicariato.