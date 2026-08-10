Petroperú anuncia situación de precios en combustible tras paro de transportistas programado para este 10 de agosto

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de confirmarse el paro de transportistas este lunes 10 de agosto en las regiones de Ucayali y Tacna, los precios de combustible han tenido variaciones en los últimos días. Ante esto, Petroperú ha emitido un anuncio sobre la situación de sus precios y el abastecimiento del combustible.

Precios de combustible

A través de una comunicación, la empresa estatal Petroperú informó que mantiene inventarios suficientes de diésel y gasolina en la Planta de Ventas de Pucallpa y aseguró que cuenta con capacidad operativa y logística para atender la demanda.

En ese sentido, destacó que se mantiene garantizado el abastecimiento de combustibles en la región Ucayali, pese al aumento en los precios internacionales de los hidrocarburos. Al abordar los precios del combustible, la empresa afirmó que tienen concordancia y están alineados con la evolución de los marcadores extranjeros que han tenido un alza debido al conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo a lo precisado, esta situación se ha agravado por la incertidumbre relacionada con la reapertura del Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial del petróleo, así como por los recientes ataques contra buses petroleros que se reportaron en el mar Rojo y el golfo de Adén.

Siguiendo esa línea, Petroperú detalló que las estaciones de servicio afiliadas a su red son empresas independientes, por lo que son ellas las que establecen el precio final de venta de los combustibles al consumidor, dejando claro que, no intervienen de manera directa en la fijación de los precios.

Combustible asegurado en Ucayali

Tomando en consideración el abastecimiento en Ucayali, Petroperú mencionó que durante los últimos días ha mantenido el despacho de diésel y gasolinas desde la planta de origen, lo que ha permitido reponer regularmente los inventarios de la Planta de Ventas Pucallpa y monitorear toda la cadena de suministro de manera continua.

Ante el escenario internacional y el impacto que podría generar en los precios de los combustibles, la empresa Petroperú toma como opción evaluar la viabilidad del uso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Finalmente, con esta comunicación, Petroperú dejó en claro que cuenta con los recursos suficientes tanto en sus instalaciones como en los productos que se encuentran en tránsito. Además de tener vigente su compromiso en atender la demanda de hidrocarburos y garantizar el abastecimiento en el combustible para toda la región de Ucayali ante el paro de transportistas este 10 de agosto.