Gremios de transporte evalúan paro tras ola de extorsiones y ataque a bus de Nuevo Horizonte

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia contra el transporte público ha encendido las alarmas en el sector. Tras el ataque armado contra un bus de la empresa Nuevo Horizonte en Ate, que dejó al conductor en estado crítico y a un menor herido, los gremios de transporte urbano evalúan convocar un nuevo paro nacional. La decisión se discutirá en una reunión programada para este jueves, donde participarán 12 asociaciones del rubro.

La voz de los transportistas

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, señaló que la situación es insostenible y que el gremio tiene propuestas que deben ser escuchadas.

"Hemos planteado control territorial, que no requiera grandes inversiones. No puede ser que a los tres días de implementarse el Plan Escudo, los delincuentes se estén riendo de todo nuestro país, matando a gente inocente. Por eso es que nosotros nos ponemos a disposición del gobierno para trabajar de manera conjunta", afirmó.

Vargas insistió en que el paro no sería una reacción aislada a un nuevo asesinato, sino una medida de presión frente a la falta de respuestas claras del Ejecutivo, al cual reclaman un plan claro para enfrentar la criminalidad contra su sector..

"Una medida de paro va a ser contra nuestros gobernantes, que no nos están explicando cuáles son las medidas que van a implementar ni cómo van a hacer al frente. Sabemos, como lo ha dicho la presidenta, que esto no se va a eliminar en quince días [...]. Nosotros no estamos pensando en ir diciendo que si matan a uno más haremos un paro, porque eso sería irreal. La delincuencia está bien asentada en el país, hay que trabajarlo", puntualizó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, señaló que este miércoles 12 gremios del sector se reunirán para evaluar si se van a un paro ante los casos de extorsión que padecen.... pic.twitter.com/LUh86ABgIO — Exitosa Noticias (@exitosape) August 13, 2026

La reunión clave

El dirigente adelantó que este jueves se reunirán 12 gremios de transporte para evaluar la posibilidad de una paralización conjunta si es que el Ejecutivo no atiende sus propuestas.

"Es posible que haya, yo no digo que no, de repente tomamos una medida de fuerza. Mañana tenemos una reunión 12 gremios de transporte y vamos a adoptar alguna medida, pero es el llamado de atención al gobierno, porque es el que tiene que ponerse a trabajar. No estoy diciendo que se elimine la delincuencia de la noche a la mañana, pero hay que tener un plan", sostuvo.

La convocatoria de los gremios refleja el nivel de desesperación frente a la inseguridad que golpea al transporte público. Con choferes y pasajeros expuestos a ataques armados y extorsiones, los dirigentes buscan que el Gobierno asuma un compromiso real y sostenido en la lucha contra el crimen organizado.

La reunión de este miércoles será decisiva para definir si se concreta un paro nacional, una medida que podría paralizar tanto el transporte urbano en Lima como el interprovincial hacia distintas regiones.