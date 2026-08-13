Pedro Gamio advierte problemas de abastecimiento de combustible por falta de pagos de Petroperú

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La situación financiera de Petroperú genera un problema adicional para el abastecimiento de combustible en el país. Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas, señaló en comunicación con Exitosa que la empresa no habría cumplido con pagos a suministradores, dificultando el envío de combustible hacia regiones como Loreto y Ucayali.

Pagos pendientes afectan el abastecimiento

Pedro Gamio explicó que los problemas de pago de Petroperú están relacionados con las dificultades para atender el suministro de combustible en determinadas zonas del país. Entre ellas mencionó a Loreto y Ucayali, regiones donde el abastecimiento requiere una distribución constante para mantener el servicio.

El exviceministro señaló que la situación representa una dificultad adicional para el mercado de combustibles, debido a que los retrasos en los pagos a los suministradores terminan afectando la posibilidad de trasladar el producto hacia algunos puntos del territorio nacional, especialmente en regiones de la Amazonía peruana.

La situación financiera de Petroperú ya había sido advertida anteriormente por Gamio. En declaraciones recogidas por Gestión, sostuvo que la empresa atraviesa dificultades de caja y retrasos en pagos a proveedores, factores que generan problemas para mantener sus operaciones y participar normalmente en el mercado de combustibles.

Gamio también indicó que los problemas de Petroperú tienen efectos sobre el abastecimiento, debido a que la empresa cumple un papel dentro de la cadena de distribución de combustibles. La falta de recursos para cumplir obligaciones con sus suministradores puede dificultar las operaciones necesarias para atender determinados mercados regionales.

El exviceministro hizo referencia a las consecuencias que esta situación viene generando fuera de Lima. Loreto y Ucayali fueron señaladas como regiones que no han podido ser abastecidas de manera adecuada.

Próximo presidente de Petroperú deberá afrontar el problema

Ante este escenario, Pedro Gamio manifestó su expectativa de que el próximo presidente de Petroperú pueda resolver la situación financiera de la empresa. El exviceministro se refirió específicamente a quien asumirá la conducción de la compañía estatal y deberá atender las dificultades relacionadas con los pagos.

El exviceministro confía en los planes del nuevo presidente de Petroperú.

Gamio señaló que los problemas de Petroperú ya tienen efectos en el abastecimiento de combustible, especialmente en regiones como Loreto y Ucayali. Por ello, espera que la nueva administración de la empresa pueda adoptar medidas para solucionar las dificultades con los suministradores.

La situación mantiene como uno de los principales puntos pendientes el cumplimiento de las obligaciones de Petroperú con sus suministradores de combustible. Según lo señalado por Gamio, estos retrasos han impedido abastecer normalmente algunas regiones del país.