Ministro de Salud alerta situación financiera que encontró en el Minsa: "No hay dinero, se lo gastaron todo"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Salud, Luis Dyer, cuestionó la situación financiera que encontró al asumir el cargo y afirmó que actualmente el Ministerio de Salud (Minsa) no cuenta con recursos disponibles para afrontar las necesidades del sector.

En entrevista con Exitosa, el titular del sector calificó el estado de la caja de la institución como "catastrófico" y cuestionó cómo fueron administrados los recursos presupuestales.

La advertencia se produjo durante una conversación en la que Dyer explicó las dificultades que enfrenta el sector para atender sus principales necesidades. El ministro sostuvo que, pese a la existencia de un presupuesto que debía permitir afrontar los gastos hasta diciembre, encontró una realidad financiera distinta.

"Hoy, mira, en el Minsa, en ese momento, no hay dinero, se lo gastaron todo, te lo digo así abiertamente", afirmó Dyer durante la entrevista.

Más trabajadores y mayor gasto en salarios

El titular del Minsa explicó que uno de los cambios registrados en los últimos años está relacionado con el crecimiento de la cantidad de trabajadores de la institución. Según señaló, en 2021 el ministerio contaba con alrededor de 15 mil trabajadores, mientras que actualmente la cifra bordea los 23 mil.

Dyer también cuestionó el incremento del porcentaje del presupuesto destinado al pago de salarios. De acuerdo con su explicación, este componente representaba aproximadamente el 30% del presupuesto, pero actualmente alcanza el 52%.

"Lo que pasa, Nicolás, han empezado a hacer obras en el Hospital Elefante Blanco, presupuesto por allá, el Minsa en el 2021 tenía alrededor de 15 mil trabajadores, hoy están bordeando los 23 mil, ¿de acuerdo? El tema del presupuesto en salarios era 30%, hoy está en 52%", sostuvo.

El ministro agregó que existe además un retraso de cuatro meses en el pago de salarios al personal del sector. Ante la consulta sobre las razones de esta situación, Dyer cuestionó el manejo de los recursos destinados originalmente a cubrir dichas obligaciones.

"Como una persona que sabe aspectos financieros y contables, han agarrado la caja de forma irresponsable, ¿de acuerdo? Ahora, estamos sin esta situación, el tema es gestionar con lo que tenemos", señaló.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista con Exitosa, el ministro de Salud, Luis Dyer, cuestionó la situación financiera que encontró en el Minsa y afirmó que actualmente no habría recursos disponibles para afrontar las necesidades del sector.



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Dyer apunta a problemas de gestión

Frente a este escenario, el ministro planteó que el Minsa debe mejorar la productividad y gestión de los trabajadores que actualmente forman parte de la institución, en lugar de centrarse únicamente en aumentar el número de empleados.

"Hoy tenemos 23 mil personas, correcto, subamos la productividad de esas personas, ¿de acuerdo?, para mejorar la gestión, porque hoy ya existen y hay que trabajar con ellos", manifestó.

Dyer también fue consultado por las deficiencias que persisten en los servicios de salud, pese a los recursos presupuestales destinados al sector. En ese contexto, identificó un problema administrativo como uno de los principales puntos que deben ser corregidos.

"Porque ni un ministro anterior se ha enfocado a la gestión, a la parte administrativa, organización. Ese es el punto de quiebre", afirmó.

Las declaraciones de Luis Dyer colocan la situación financiera y administrativa del Minsa como uno de los principales desafíos de su gestión. El ministro sostiene que la institución debe afrontar sus necesidades con recursos limitados, mientras busca ordenar el gasto, mejorar la productividad y corregir problemas de organización que, según su diagnóstico, han afectado la capacidad de respuesta del sistema público de salud.