Cinco peruanas son repatriadas tras perder su vivienda por terremoto en Colombia

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó la repatriación de cinco peruanas que se vieron afectadas tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia, el pasado 10 de agosto. Las mujeres retornaron al país este jueves a través de un vuelo humanitario gestionado por las entidades consulares y la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Cinco peruanas retornaron a salvo en vuelo humanitario tras sismo en Colombia

Entre las retornantes figuran adultas mayores y una menor de edad, quien había viajado a un campeonato de natación acompañada de su madre y sus tías, cuyo hospedaje fue destruido por el movimiento telúrico. La otra compatriota es una estudiante de psicología que asistió a un seminario y quedó en situación de vulnerabilidad tras el desastre.

Según la Cancillería, el grupo de connacionales embarcó hacia el Perú pasada la medianoche desde Cali, aprovechando un vuelo que trasladó ayuda humanitaria a la zona afectada. La operación contó con el apoyo del encargado de negocios del Perú en Colombia y funcionarios consulares. Al pisar territorio nacional, fueron recibidas por el viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa.

Coordinación diplomática y despliegue de ayuda en el exterior

La gestión para traer de vuelta y en buen estado de salud a las peruanas fue posible gracias a la asistencia de la embajada del Perú en Colombia, el consulado General del Perú en Bogotá, el consulado Honorario en Cali y la FAP. Las mujeres ya se encuentran a salvo con sus familiares, según informó la Cancillería en una nota de prensa en la que reafirmó su compromiso de velar por la seguridad de los peruanos en el exterior. Asimismo, fue anunciado por medio de su red social X (antes Twitter).

"Un grupo de peruanas afectadas por el terremoto registrado en Colombia pudo retornar a salvo al país con la asistencia de la @embajadaperuco, el Consulado General en Bogotá y nuestra @fapperu a través de un vuelo humanitario, que trasladó ayuda a la zona afectada", indica el comunicado en su red social.

#NoticiasTorreTagle | Cinco peruanas son repatriadas desde Colombia.



Un grupo de peruanas afectadas por el terremoto registrado en Colombia pudo retornar a salvo al país con la asistencia de la @embajadaperuco, el Consulado General en Bogotá y nuestra @fapperu a través de un... pic.twitter.com/xmRuweWnaC — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 13, 2026

De esta forma, la misión diplomática ratificó la operatividad de los mecanismos de emergencia para la atención de peruanos en el extranjero ante eventos sísmicos de gran magnitud.

Balance de daños y victimas por el sismo de 7,4 en Colombia

Hasta la mañana de este 13 de agosto, el terremoto que azotó el país cafetero deja 273 personas fallecidas, 3.824 heridas y 377 desaparecidas, según un balance entregado por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo. Además, se contabilizan 40. 753 familias afectadas, equivalentes a 97.515 personas.

La Cancillería informó previamente que permanece atenta a la evolución de la situación que ha causado importantes daños personales y materiales en Colombia. Asimismo, a través de sus canales consulares, mantiene contacto con la comunidad peruana a fin de identificar connacionales afectados.