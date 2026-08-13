Gustavo Petro saldrá de Colombia: Senado autorizó que viaje al exterior durante un año

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Senado de la República aprobó este miércoles la solicitud presentada por Gustavo Petro para salir del país durante un año, en cumplimiento del artículo 196 de la Constitución colombiana. La votación cerró con 73 votos a favor y 11 en contra, lo que le permite al exmandatario viajar al exterior siempre que informe previamente cada salida, detallando lugar y fecha.

La autorización llega apenas seis días después de que Petro dejara la Presidencia, el pasado 7 de agosto de 2026, y se convierte en un trámite indispensable para cualquier expresidente durante el año posterior a su mandato.

Debate en Cámara Alta

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aclaró que se trata de un procedimiento constitucional y no de un privilegio especial. Sin embargo, el debate estuvo marcado por fuertes críticas de sectores opositores.

El congresista Christian Garcés, del Centro Democrático, cuestionó que se le otorgara un permiso general para todo el año, señalando que cada salida debería ser autorizada individualmente. Por su parte, Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, afirmó que permitirle salir es una "cuota inicial de fuga" y acusó a Petro de seguir atentando contra la democracia desde el exterior.

En contraste, partidos tradicionales como liberales, conservadores y La U respaldaron la autorización, argumentando que ninguna investigación en curso debe impedir la movilidad de un exmandatario. Cabe recordar que Petro enfrenta más de un centenar de procesos en la Comisión de Acusación, aunque ninguno de ellos ha derivado en una restricción judicial o en una alerta de Interpol que limite sus viajes.

Increíble pero cierto: el mismo Senado que debería exigirle cuentas a @petrogustavo le abrió la puerta para irse del país. 73 votos de complicidad. El país no olvida quién lo dejó ir sin responder.



El Senado le volvió a fallar al país. La bancada de @petrogustavo logró el... pic.twitter.com/NrNoUx4UY6 — Alejandro De Bedout (@alejodebedout) August 13, 2026

La autorización también se da en un contexto político polarizado. Petro, quien durante su mandato impulsó reformas sociales y económicas que generaron divisiones profundas, ahora busca consolidar su rol como líder opositor. Tras conocer la decisión del Legislativo, saludó el gesto político, afirmando que no mantiene ningún proceso dentro ni fuera de Colombia que le impida su viaje.

No tengo ningún asunto judicial formal ni en EEUU ni en Colombia. Pedir permiso al senado para viajes durante el primer año es una orden constitucional a cualquiera que sea presidente. https://t.co/2gh9NUtRYU — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2026

Así, con esta decisión, el Senado marca un nuevo capítulo en la transición de Gustavo Petro hacia su rol de opositor. El exmandatario podrá salir del país hasta el 7 de agosto de 2027, siempre bajo la condición de informar cada viaje.

La medida, aunque prevista en la Constitución, se convierte en un punto de fricción política que refleja la tensión entre quienes lo ven como un líder con proyección internacional y quienes lo acusan de intentar evadir responsabilidades.